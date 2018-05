Família Veloso chega a Manaus para 'caetanear'

Manaus - "Quero cantar com eles pelo que isso representa de celebração e alegria, sem dar importância ao sentido social da herança". É assim que Caetano Veloso, de 75 anos, sintetiza o show que apresenta ao lado dos três filhos – Moreno, Zeca e Tom – neste sábado, no Studio 5, Distrito Industrial da capital.



O show chega a Manaus depois de passar pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, entre outras cidades brasileiras. Para Zeca, tudo "começou de maneira despretensiosa, com um clima de projeto pequeno e que podia não durar muito". "Depois da estreia foi que o show cresceu, também para nós", conta. Tanto assim que já virou um disco e um DVD, que devem ser lançados ainda neste primeiro semestre.

Os ingressos estão disponíveis nas centrais Alô Ingressos | Foto: Divulgação

O cartão de visitas do trabalho é “Todo Homem”, uma das primeiras músicas – a segunda, para ser mais exato – a ser composta por Zeca, último dos filhos de Caetano a se entregar à composição. "Foi a primeira a parecer pronta. É ainda a mais forte entre todas as minhas e fico feliz de mostrá-la", diz Caetano sobre a escolha da faixa, que é também a música de abertura da supersérie "Onde nascem os fortes".

A felicidade também está no fato de essa ser a primeira vez que os quatro passam tanto tempo juntos. "Moreno é casado, tem dois filhos e mora na Bahia. Tom mora com minha mãe, e eu com meu pai, já há um tempo, no Rio. Nunca tínhamos passado tempo todos juntos dessa maneira. Tem sido muito bom, nossa relação se estreitou e temos dado muita risada", conta Zeca.

Em Manaus

Há mais de dez anos sem vir à Manaus, o cantor Caetano Veloso retorna com um novo show para o público amazonense. De acordo com o produtor e diretor da Dyne One Entretenimento, Antonino Maia, o público, com certeza, irá se emocionar com o show. “É uma apresentação voltada para a família. Ou seja, a emoção vai marcar esse grande espetáculo. Além disso, outro fator que marca bastante é a volta de Caetano Veloso aos palcos de Manaus”, conclui.

Serviço:

SHOW OFERTÓRIO

Quando: 5 de maio (sábado)

Onde: Studio 5 (Distrito Industrial)





