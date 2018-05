Prefeitura lança edital de apoio para exibições dos jogos da Copa

Manaus - O Edital “Ruas da Copa” selecionará até dez ruas que estiverem ornamentadas e decoradas para os jogos da Copa do Mundo de Futebol 2018 para fazer as transmissões dos jogos. O apoio será estrutural, com palco, som, iluminação, telões, banheiros químicos e equipamentos similares. Os eventos deverão ocorrer entre 17 de junho e 15 de julho.

Para o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula, o certame tem como objetivo fazer jus a uma forte tradição da cidade.

“Há décadas, as ruas da cidade se enfeitam para comemorar a Copa do Mundo, e a Prefeitura de Manaus, reconhecendo a força da cultura popular, vai apoiar até dez ruas. Já fizemos essa seleção em 2014, e tivemos como fruto premiações e reconhecimento em nível nacional, com ruas de Manaus, em bairros como o Alvorada, consideradas por veículos de comunicação e pela própria Fifa entre as mais bonitas do Brasil”, destacou. “As ruas selecionadas no edital ganharão toda a estrutura necessária para exibir os jogos da seleção brasileira, além das semifinais e da final”, observou Bernardo.

O edital está disponível no site http://vivamanaus.com/

