‘Ritos’: Exposição de Otoni Mesquita leva reflexão ao público

Manaus - “Não quero que as pessoas procurem lógica nas telas que eu pinto, porque trago para minha arte a mesma lógica das formações das nuvens”. A afirmação é do artista plástico Otoni Mesquita, sobre sua nova exposição “Ritos: para que possas imaginar, sonhar e lembrar”, que ficará na galeria de artes do ICBEU, no centro da cidade de Manaus, até o dia 8 de junho.



O horário de visitação é de segunda a sexta (das 15h às 20h), e aos sábados (das 9h às 12h). Durante o período de exposição, o artista propõe várias intervenções artísticas.

A proposta da exposição, segundo o autor, é um convite à imaginação e a meditação durante a contemplação das telas. “O Rito não é apenas a representação que se vê, mas pode ser aquilo que ele carrega numa incerta memória, que pode encontrar sentido nas mais diferentes referências”, explica, acrescentando que o público deve viajar junto com ele no ritual das obras. “Quando eu pinto eu estou num ritual e quero que, quando as pessoas olhem as telas, que elas sintam o mesmo, que elas façam parte desse ritual de criação”.

Durante o período de exposição o artista propõe várias intervenções artísticas e muito bate-papo até o mês de junho | Foto: Fernanda Farias

O artista enfatiza a importância da imaginação das pessoas para suas obras, lembrando que a interpretação de cada um o leva a outras interpretações. “As pessoas não precisam entender uma obra de arte, elas precisam sentir, usufruir, viajar, aproveitar aquele momento para refletir sobre a própria vida. Minhas obras não tem um catálogo de respostas, não é uma comunicação objetiva. Eu faço as telas para as pessoas me contarem as histórias. Cada um tem uma vivência diferente, então cada uma traz uma leitura diferente das telas. Uma coisa que sempre digo, é que eu posso ser o autor das obras, mas eu não sou o dono”.

Para o diretor artístico do ICBEU Manaus, Sérgio Cardoso, a exposição do Otoni traz toda bagagem de quem tem uma vida comprometida com a arte. “Nessa exposição a cor amarela é a predominante entre cromos pastéis, terracotas em composições figurativas, e a ritualidade pressupõe uma existência de um roteiro para o método criativo do artista e nada supera essa emoção da criação, de quem vive uma vida dedicada à arte”.

O horário de visitação é de segunda a sexta (das 15h às 20h), e aos sábados (das 9h às 12h) | Foto: Fernanda Farias

Durante a abertura, que aconteceu ontem (3), no ICBEU Manaus, várias pessoas passaram para prestigiar a exposição do artista, dentre elas a jornalista Tatiana Lima, 54, que na oportunidade comentou sobre a importância de espaços como este para consolidar, ainda mais, a expressão de artistas locais.

“Lugares como este (galeria de arte do ICBEU) nos traz esse espaço, não só de contemplação da arte, mas de fortalecimento e consolidação da arte local. E essas expressões levam para o mundo a informação de que aqui se faz arte de qualidade sim. E isso quebra o ‘paradigma’ de que a região amazônica é menos especializada em algo porque estamos longe dos ‘grandes centros’”, comenta.

Sobre o artista

Otoni Moreira de Mesquita, nascido em 27 de junho de 1953, em Autazes - AM, vive em Manaus desde 1955. Começou a desenhar ainda criança e realizou sua primeira exposição em 1975. Desde então, experimentou várias técnicas e gêneros: desenho figurativo, pintura a óleo, pintura digital, pintura acrílica, objetos de instalação, técnicas de confecção de papel, atuação em performances, atuou em diversas peças teatrais, produziu vídeos experimentais e obras conceituais. Em 1983, graduou-se em Gravura na Escola de Belas Artes da UFRJ.

A proposta da exposição, segundo o autor, é um convite à imaginação e a meditação durante a contemplação das telas. | Foto: Fernanda Farias

É Mestre em História e Crítica da Arte e Doutor em História Social. Atuou por mais de 30 anos como professor do Departamento de Artes da UFAM. Participou de mais de 100 exposições coletivas e quase 20 individuais. Sua incursão na literatura nos presenteou com a obra La Belle Vitrine: Manaus entre dois tempos (1890 – 1900).

Com 43 anos de carreira profissional que lhe renderam grande reconhecimento público e relevantes premiações, pode-se dizer que a arte no Amazonas das últimas quatro décadas se confunde com a trajetória de Otoni Mesquita.

Serviço

O que: Exposição “RITOS: para que possas imaginar, sonhar e lembrar”, de Otoni Mesquita.

Período de Visitação: até 08 de Junho, de segunda a sexta, de 15 às 19h e sábados, de 09h às 12h

Local: Galeria de Artes do ICBEU, unidade do Centro da cidade de Manaus.





