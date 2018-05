“Ópera Delivery” estreia apresentação em faculdade de Manaus

Manaus - O projeto “Ópera Delivery”, da Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas (SEC), estreia a apresentação em uma instituição de ensino superior nesta terça-feira (8).

Com a proposta de popularizar a ópera no Amazonas, o projeto prevê sessões exclusivas de trechos dos concertos em locais públicos e privados, integrando a programação do 21º Festival Amazonas de Ópera (FAO), que acontecerá entre os dias 28 de abril e 2 de junho em Manaus e no interior.

Com 50 vagas preenchidas em poucas horas de lançamento, o “Ópera Delivery” vai percorrer a cidade até o dia 1º de junho. A Faculdade Martha Falcão Wyden é a única faculdade a receber a apresentação de ópera.



A encenação de trechos de obras clássicas será feita em meio aos alunos, de acordo com a proposta integradora do projeto de transformar, por meio da simplicidade, quem por ele é atingido. Este ano, o FAO conta com a apresentação de cinco óperas: “Faust”, “Dessana Dessana”, “Florencia en el Amazonas”, ”Acis and Galatea” e a estreia mundial “Kawah Ijen (Vulcão azul)”.

