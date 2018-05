Marília Mendonça nega ter feito cirurgia e desabafa em redes sociais

Marília Mendonça exibe novo visual nas redes sociais | Foto: Reprodução

A cantora Marília Mendonça usou as redes sociais na manhã deste domingo (06) para comentar a repercussão em torno da sua perda de peso e aproveitou para fazer um desabafo em uma live.



Na transmissão, ela desmentiu ter feito cirurgia bariátrica e relembrou o episódio em que colocou o balão, no ano passado: “Está rolando um boato que eu fiz bariátrica. Primeiro de tudo, se vocês procurarem alguma folga minha para recuperação de bariátrica, vocês não vão encontrar. Tive folga de no máximo 3 dias desde as minhas férias. Quando eu coloquei o balão e tirei depois de 7 dias, eu contei. Se eu tivesse feito, não teria problema nenhum em falar“.

De acordo com as palavras da goiana, ela está passando por uma dieta restritiva, assim como fez a Maiara, que faz dupla com a cantora Maraísa, e disparou:

“Há 60 dias eu comecei uma reeducação alimentar com o Dr. Barakat, que inclusive a Maiara (da dupla com Maraísa) faz também, mesmo tendo feito o processo da bariátrica. E muita gente faz com ele, já deu muito certo. A minha dieta está passando por uma fase muito restrita. Eu não fico sem postar a minha alimentação nenhum dia e não é para explicar que eu estou fazendo dieta, é para ajudar vocês que querem fazer essa reeducação. É para mostrar que eu tomava cerveja, comia o que queria e eu resolvi cuidar da minha saúde. Eu tenho poder para isso. Eu sempre gostei de beber, de comer, mas nunca fui viciada, nunca fui alcoólatra. Eu paro de beber quando eu quiser. Se eu não quiser parar, eu não paro. Se eu quiser voltar a comer, eu volto. Se não quiser, não volto”.

Marília Mendonça exibe novo visual e parece estar muito bem após a nova dieta.

