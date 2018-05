Gleici estará no último capítulo da novela 'O Outro Lado do Paraíso'

Campeã do BBB18, Gleici Damasceno, gravará uma participação especial em oOOutro Lado do Paraíso | Foto: Reprodução

Depois de agradar os fãs do "BBB 18", com atuação marcante no reality, a campeã e contratada da emissora, Gleici Damasceno, gravará uma participação especial nesta segunda-feira (7), da cena que irá ao ar no último capítulo de "O Outro Lado do Paraíso", na próxima sexta-feira (11) .



A informação foi confirmada à imprensa pela emissora. A acreana grava com Ana Furtado e Fernanda Motta como convidadas do desfile da grife de Beth (Gloria Pires) no folhetim.

Gleici recentemente gravou uma participação no clipe de Gaby Amarantos e tem feito presenças VIPs em eventos. A ex-BBB já conta com mais de 4,7 milhões de seguidores no Instagram.

