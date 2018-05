Divulgado resultado do edital para o Festival Folclórico do Amazonas

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), divulgou o resultado final do edital nº 02/2018. O edital de chamamento público destina apoio financeiro aos grupos que se apresentarão no 62º Festival Folclórico do Amazonas das categorias Bronze, Prata e Bumbás Ouro Master A.

No total, 59 grupos representados por sua liga foram contemplados, sendo 40 da Categoria Prata e 19 da Categoria Bronze. Além do Boi Corre-Campo, totalizando 60 grupos contemplados no edital.

Leia também: Quarta edição da Feira do Livro doou mais de 8 mil exemplares no AM

O resultado foi divulgado na edição 4.356, no Diário Oficial do Município (DOM), do dia 4 de maio. O festival será realizado no Anfiteatro do Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra, na zona Oeste, de 12 e 24 de junho.

Comidas típicas

Ainda em relação ao festival, na sexta-feira (4), o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, lançou o edital para operação de vendas de comidas típicas durante o 62º Festival Folclórico do Amazonas que prevê a concessão de autorização de uso de empresa especializada e com experiência comprovada em feiras gastronômicas, a fim de disponibilizar até 30 barracas para operação de venda de bebidas e alimentos no segmento de comidas típicas juninas.

Comidas típicas juninas | Foto: Ingrid Anne/Manauscult

Leia mais:

‘Vingadores’ chega a US$ 1 bilhão em tempo recorde

“Ópera Delivery” estreia apresentação em faculdade de Manaus

Quem será o escolhido de Clara no final de ‘O Outro Lado do Paraíso'?