Fuá: Evento leva mais de 3 mil pessoas ao Parque do Mindu

Manaus - Aproximadamente 3 mil pessoas passaram ao longo deste domingo (6), pelo Parque Municipal do Mindu, no Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, prestigiando a quinta edição da Feira Urbana de Alternativas (Fuá).

O evento teve como tema uma homenagem à "mãe terra" e reuniu diversas atrações, que ocuparam todos os espaços alternativos do parque. A Fuá tem como objetivo fomentar a economia criativa, trabalhando os conceitos de sustentabilidade por meio da arte e da cultura.

A feira acontece sempre no primeiro domingo de cada mês, com temas e atrações diferentes. A edição deste domingo marcou o aniversário de dois anos de criação do evento. A Fuá é uma iniciativa da sociedade civil participativa, cuja ideia principal é trabalhar a economia criativa com finalidade socioeducativa. O evento se estendeu até às 17h.

O evento se estendeu até às 17h | Foto: Márcio James/Semcom

Na edição deste domingo, a apresentação musical ficou por conta da banda "Manauense e Manauaras Em Extinção" e os cantores Marcelo Nakamura, Beatriz Lopes e Lucinha Cabral. O evento trouxe também yoga, feira gastronômica, oficinas de origami e caricatura, ação ambiental de coleta de resíduos nas margens do igarapé do Mindu, realizada pelos alunos do curso de Geografia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), oficina de fotografia de celular, dança circular, tarô, roda de capoeira com o trabalho de inclusão social de cadeirantes, fanzines, costura criativa e dança do ventre.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Nelson de Oliveira Júnior, destaca a importância da Feira Urbana de Alternativas para o fortalecimento da integração entre a sociedade e o Parque do Mindu. Serão, ao todo, dez edições da feira até dezembro, com palestras, musicais, workshops, atividades físicas, exposição de objetos de arte e utensílios domésticos feitos a partir da reciclagem e do reaproveitamento de resíduos.

