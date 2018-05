Especial Aviões do Forró agita o Moai, nesta terça (8)

Manaus - Quem curte os sucessos da banda Aviões do Forró não pode deixar de comparecer ao Pé de Serra do Moai, nesta terça (8). Lá, as bandas Xote Puladin, Gang do Forró e Forró Show vão animar a pista de dança, relembrando os 16 anos de sucesso do grupo cearense. A noite terá ainda a participação do cantor Wemerson Maia e do DJ Geraldinho. O restobar está localizado na Avenida do Turismo, nº 5625, no bairro Tarumã.



Com início programado para 21h, a entrada será liberada até 00h. Após esse horário, o ingresso passa a custar R$ 30. Quem quiser comemorar seu aniversário durante o evento, pode entrar em contato pelo número (92) 98117-2827 para reservar lugares antecipadamente.

Após 14 anos dividindo os vocais do Aviões do Forró com Solange Almeida, Xand teve que assumir o microfone sozinho e levar o público na direção de sucessos ainda desconhecidos. Novos hits como “De mãos atadas”, “Inquilina”, “Uber” e clássicos da história da banda como “Tontos e loucos”, “Já tomei porres por você” e “Não quero me amarrar” estão nos repertórios das bandas convidadas dessa noite.

