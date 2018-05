Manaus ao Luar, especial Dia das Mães, acontece nesta sexta-feira (11)

Manaus - A primeira edição do Manaus ao Luar 2018, especial Dia das Mães, acontecerá nesta sexta-feira (11) com o ritmo latino do cantor Fabrício Solano e o ritmo brega da banda The Stone Ramos.



O Manaus ao Luar é um projeto que tem o intuito de levar aos participantes uma programação musical noturna de qualidade, recreativa e ao ar livre. Além dos shows acontecerá, também, apresentações da Escola de Dança Styllus, que fará uma interação com o público presente.

O evento começa a partir das 19h30, no Balneário do SESC, localizado na Avenida Constantinopla, 288, Alvorada. A entrada é 1kg de alimento não perecível, que será doado às instituições cadastradas no programa Mesa Brasil SESC.

