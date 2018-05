Curta-metragem amazonense participa de votação on-line

Manaus - De 7 de maio a 7 de junho, o 13º Festival Taguatinga de Cinema disponibiliza em seu site um festival online com 300 filmes que estarão concorrendo a 4 vagas para a mostra competitiva do festival. O curta-metragem amazonense "A Estranha Velha Que Enforcava Cachorros", dirigido por Thiago Morais está concorrendo a uma vaga.

Para ter acesso ao filme, o público precisa fazer um pequeno cadastro com e-mail e senha, logar na página do festival, assistir ao curta e votar.

O filme tem 7 minutos de duração e conta a história de um homem em conflito com uma velha que carrega a imagem de São Sebastião. O roteiro, inspirado no conto Pio Oficio do escritor amazonense Carlos Gomes, foi produzido em 2017, por uma equipe de alunos do Curso de Tecnologia em Produção Audiovisual da Universidade do Estado do Amazonas.

Leia também: Fuá: Evento leva mais de 3 mil pessoas ao Parque do Mindu

Este já é o quarto festival que seleciona o curta, que teve sua estreia na 1ª Mostra Rói-Rói de Cinema Infantil, que aconteceu em abril na cidade de Triunfo-PE. Na sequencia o filme foi exibido na Mostra de Cinema FilMenina e participa de 14 a 19 de maio no 1º Festival de Cinema de Jaraguá do Sul. Para votar no curta acesse o site.

O que é o festival?

Em 2018, o 13º Festival Taguatinga de Cinema conclama o tema “O Movimento em Nós”. A seleção de filmes será direcionada para obras que abordam narrativas de resistência e transformação frente à aridez de retrocessos no Brasil atual. Um convite para celebrar o cinema brasileiro de curta-metragem que emana a energia de vidas capazes de invenção e criação.

Com especial interesse, o Festival quer conhecer o modo como realizadores expressam seus pontos de vista sobre o Brasil em estado de golpe, seja através de um discurso experimental e ensaístico, seja contando histórias de personagens, reais ou fictícios, que se tornaram forças da natureza pela disposição em agir com o coração.

Leia mais:

‘Vingadores’ chega a US$ 1 bilhão em tempo recorde

Divulgado resultado do edital para o Festival Folclórico do Amazonas

Gleici estará no último capítulo da novela 'O Outro Lado do Paraíso'