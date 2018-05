Carlinhos Maia apresenta ‘Mas, Carlos!’ em Manaus

Manaus - Carlinhos Maia não para um minuto! Quanto menos se espera, lá está ele colocando em prática mais uma de suas ideias. A reação de surpresa das pessoas não poderia ser diferente: “Mas, Carlos!” é uma resposta recorrente à irreverência de um dos influenciadores mais carismáticos das redes sociais. E assim surgiu o nome do seu mais novo espetáculo que vai reunir os fãs do artista no próximo dia 03 de junho, às 18h30, no Studio 5.

Acompanhado por Dona Maria, sua mãe, e de seus amigos Reinaldo e Paulo, Carlinhos relata com muito bom humor, vários momentos marcantes de sua trajetória, desde a infância em Penedo até o sucesso meteórico com seus vídeos na internet.

"Mas, Carlos!" continua apostando na interação com o público para garantir momentos de muito humor nas apresentações. Quando se trata de Carlinhos Maia, assunto é o que não falta. E boas risadas também!

Sobre Carlinhos Maia

Dono de um carisma ímpar e irreverente, Carlinhos se projeta no mundo artístico para expor seu talento que é reconhecido na internet. Com apenas 24 anos, o alagoano que não esconde o seu melhor nas redes sociais, sempre achou sua vida engraçada e tinha noção do que comédia o circundava, portanto ele busca mostrar seus interesses e histórias para o público.

Carlinhos começou a gravar vídeos para fugir da mesmice da internet, com intenção de sempre mostrar coisas boas e engraçadas. “Quero mostrar um cotidiano de uma pessoa comum e piadas com humanidade. Minha intenção é fazer rir, jamais ofender alguém”, completa o artista.

Ingressos

Os ingressos para o espetáculo "Mas, Carlos!" em Manaus custam R$ 70 (cadeira vip – meia entrada), R$ 55 (cadeira central – meia entrada), R$ 65 (arquibancadas – meia entrada), R$ 60 (frisas – meia entrada), R$ 85 (camarote – meia entrada) e estão à venda nas lojas Granada Beach (Amazonas Shopping, Sumaúma Shopping e Av. Eduardo Ribeiro – Centro) ou pelo site.

