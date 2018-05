Daniela Mercury e Iza gravam "hino" para a Copa

São Paulo - A música que embalou a Seleção Brasileira em 1994 e caiu nas graças da torcida, ganha uma nova versão para empolgar os brasileiros no caminho para a Rússia.

Daniela Mercury e Iza foram convocadas para a missão de regravar o hit da cerveja Brahma, que sempre esteve presente em mundiais e é, mais uma vez, patrocinadora oficial da Copa do Mundo.

Formando uma parceria até então inédita, as cantoras emprestaram sua força e ritmo para a versão 2018 do Hino Número 1.

“Essa música fez parte de uma conquista histórica da seleção e marcou um momento em que os brasileiros se sentiram especiais em uma Copa do Mundo. Por isso, regravamos o hino com dois ícones que representam a alegria que todo brasileiro sente quando vive o mundial”, afirma Pedro Adamy, diretor de marketing da Brahma.

“Em 2018, mais uma vez, queremos unir a torcida pela seleção e fazer com que cada um dos torcedores se sinta o Nº1”, completa.

Para celebrar a parceria com as artistas, no último domingo, Daniela Mercury e Iza se reuniram em São Paulo para um pocket show no Museu do Futebol, local que faz parte da história e da paixão nacional pelo esporte.

"É uma música que me transmite muita força! Uma canção que faz parte do inconsciente coletivo brasileiro, que lembra as nossas vitórias" comenta, Daniela Mercury. "Quando o povo todo canta junto, a gente tem a sensação que a gente joga junto com a seleção. E isso é um impulso gigantesco para os atletas", completa.

"Estou muito feliz de fazer parte desse projeto, dividir o palco com a Daniela, uma cantora que me inspira desde sempre, e regravar uma música que marcou tanto a conquista de 1994", comenta Iza.

