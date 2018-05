Personal stylist Juliana Brito chega a Manaus para palestra

Manaus — "Você só tem uma chance para causar uma boa primeira impressão". Em tempos que a imagem nunca foi tão essencial como é hoje em dia, a personal stylist e blogueira Juliana Brito vem a Manaus falar sobre a importância do estilo, como usar o formato do corpo ao seu favor e, claro, tudo com muita personalidade. A palestra ocorre nesta terça-feira (8), no Hotel Blue Tree, na av. Umberto Calderaro Filho, Adrianópolis.

Pós-graduada em consultoria de imagem, Juliana se divide entre o Brasil e a Europa, onde morou alguns anos para estudar e trabalhar. Ela já levou a palestra a outras cidades do país, como Rio de Janeiro, Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. Desde 2013, ela atua com mais força no Instagram, falando sobre tendências e dicas de moda e estética para mais de 85 mil seguidores.

Leia também: Beleza dos figurinos é destaque no Festival Amazonas de Ópera

A palestra ainda conta com o lançamento da coleção "Falésias Powerful", da grife OFFI de Fortaleza | Foto: Divulgação

"A imagem é nosso cartão de visitas: da mesma forma que você prepara o cartão de visita da sua loja, que precisa estar impecável para a apresentação da sua empresa, o seu cartão de visita é a sua imagem pessoal", comenta Juliana. Na palestra em Manaus, a personal stylist vai abordar também temas como formato do corpo, coloração e imagem pessoal. "Antes de você falar com alguém, a sua imagem já transmite uma mensagem".

Nunca se falou tanto em moda e estética como atualmente, com centenas de anúncios, dicas de maquiagem e vídeos de tutoriais nas redes sociais. A personal stylist conta que a demanda pela palestra de imagem pessoal surgiu por volta de 2012, quando ela voltou do mestrado de Lisboa para um curso na Universidade de Fortaleza (Unifor) e, com o sucesso, surgiram diversos convites na área.

Para Juliana, cuidar da imagem pessoal não é sinônimo de seguir tendência — e é preciso cuidado para não se tornar em um "escravo da moda". "Nosso estilo tem a ver com nossa identidade e personalidade", explica ela. "Independente do que esteja na moda, a pessoa precisa identificar qual é o seu estilo. E dentro da identificação de estilo é que ela vai usar aquilo que tem a ver com ela".

A palestra ainda conta com o lançamento da coleção "Falésias Powerful", da grife OFFI de Fortaleza, voltada para a moda feminina. A personal stylist também vai sortear um look produzido por ela para quem for prestigiar o evento. A palestra é totalmente aberta ao público e tem início às 15h, com coffee break incluso.

Leia mais:

Estúdio de animação japonês recebe homenagem de ilustradores do AM

Filha de Jackie Chan é expulsa de casa por conta da sexualidade

Espetáculo em homenagem a Cássia Eller e Nando Reis chega a Manaus