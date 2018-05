Contagem regressiva para o show de Zezé Di Camargo & Luciano em Manaus

Manaus - Contagem regressiva para um dos mais esperados shows do ano, em Manaus, comemorando os 25 anos de carreira da dupla Zezé Di Camargo & Luciano. Os artistas, que estão em turnê pelo país, se apresentam na capital amazonense no dia 18 deste mês, no Copacabana Chopperia, na avenida do Turismo, no Tarumã.

Em Manaus, o show conta com a realização da Fábrica de Eventos e tem o apoio do Amazonas Shopping, que presenteará os clientes com ingressos para o setor ‘front stage’ do espetáculo, como parte da campanha promocional do Dia das Mães.

O show promete ser um espetáculo moderno, com megaestrutura e cenografia que traz painéis de LED fragmentados. Durante duas horas de show, Zezé Di Camargo & Luciano cantarão grandes hits da carreira e canções inéditas. O repertório preparado especialmente para emocionar o público que acompanha a carreira da dupla, inclui canções como "A Ferro e Fogo", "Pior é te Perder", "Sufocado" e “No dia em saí de casa”, “Pão de mel” e "Coisas do Amor".

Zezé Di Camargo & Luciano têm mais de 40 milhões de cópias vendidas. No Brasil, fazem cerca de 140 shows por ano, com público médio de 50 mil pessoas. A dupla já conquistou todos os tipos de prêmios e ainda figuram na lista Top5 dos mais tocados nas rádios. O filme que retrata a trajetória da dupla mais consagrada do país, “2 Filhos de Francisco”, completou dez anos em 2015.

O setor ‘front stage’ do show será reservado exclusivamente para os clientes do Amazonas Shopping, como comemoração pelo Dia das Mães. Para garantir lugar nesse espaço mais do que especial, basta o cliente acumular R$ 400,00 em compras nas lojas do shopping e trocar as notas fiscais pelo ingresso, até 13 de maio ou enquanto durarem os estoques. O balcão de trocas estará funcionando na praça da expansão do centro de compras, próximo ao Rei do Mate.

Para os demais setores, os ingressos estão disponíveis no site http://www.fabricadeeventos.biz/ingressos

