Manaus recebe edição especial da Feira do Paço para o Dia das Mães

Manaus — A segunda edição da Feira do Paço 2018 acontece neste sábado e domingo (12 e 13), com oferta de produtos e promoções especiais em comemoração ao Dia das Mães. Na aquisição de qualquer item dos expositores, as mães receberão um voucher para concorrer a um vale-compra na feira. Durante os dois dias, serão 40 prêmios sorteados.



A feira de rua, realizada pelo Instituto Amazônia, acontece tradicionalmente na Praça Dom Pedro II, no marco zero da cidade de Manaus, Centro Histórico. Nesta edição especial, além dos produtos já conhecidos pelo público, os expositores dos setores de presentes criativos, casa, decoração, artesanatos, vestuário, floricultura e botânica prometem surpresas para as mães.

Para quem deseja se divertir e ouvir uma boa música, a Feira do Paço traz ótimas opções | Foto: Divulgação

A área de gastronomia, com foodtrucks, foodbikes e foodkarts também entraram na temática e darão descontos mais que especiais nesta edição. Para quem deseja se divertir e ouvir uma boa música, a Feira do Paço traz ótimas opções.



No sábado, acontece o projeto Samba Sempre, uma tradicional roda de samba comandada pelo cantor e compositor Júnior Rodrigues. O público também tem carta branca. Isso porque os músicos abrem espaço para outros cantores e compositores que desejam fazer releituras de sambas antigos ou apresentar trabalhos autorais. Basta procurar a produção do evento no dia.

Para a criançada, a feira traz uma novidade na área kids. Um novo setor de infláveis será montado com dezenas de brinquedos para as crianças se divertirem. A entrada para o evento é gratuita e conta com segurança pública e privada durante toda a realização do evento.

