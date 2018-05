Morada Café combina sofisticação e simplicidade ao sabor regional

Morada Café | Foto: Marcio Melo

Manaus — O sabor do café regional ganha um toque de requinte e saúde no Morada Café, localizado no conjunto Morada do Sol, na av. Via Láctea, número 130, Aleixo. Com um cardápio simples, mas variado, o local atrai quem está procurando uma refeição mais leve ou quem simplesmente está a fim de um saboroso café da tarde.

O nome "Morada", que homenageia o conjunto onde está situado, poderia muito bem ser referência ao aconchego e ao sabor caseiro. A atmosfera de comodidade faz qualquer um se sentir em casa: arranjos nas mesas, móveis que parecem ter saído da casa da avó e, claro, cheiro de café fresquinho.

De acordo com a gerente de marketing do Morada Café, Anny Nóbrega, o conforto e o clima "de casa" fazem parte da identidade do café, que foi inaugurado em janeiro deste ano. O espaço conta com brinquedoteca, fraldário, espaço para carregar eletrônicos, área externa e amplo estacionamento, que conta com cerca de 70 vagas e serviço de vallet gratuito.

"É um espaço para todo mundo e esse é o feedback que temos dos clientes", afirma Anny. Ela comenta que a versatilidade do café é tanta que já serviu de local para reuniões de trabalho, aniversários e até casamento. "Até o nosso menu é assim; o cliente pode ver as nossas opções e, ainda assim, montar o prato acrescentando o ingrediente que ele desejar".



E o cardápio não falha em variedades. O carro-chefe do café é, claro, o caboquinho: pão francês na chapa, com porções generosas de tucumã e queijo coalho derretido. O sanduíche, que é identidade de Manaus, faz sucesso no Morada Café também na versão "cabocão", que leva também banana frita. A tradicional tapioca ganha uma versão bem saborosa e com cara de sobremesa, levando morangos fatiados e creme de avelã com cacau e leite. Para quem deseja opções mais fitness, o Morada também possui um café com whey (proteína concentrada) e uma sobremesa chamada de nutrilife, que mistura banana amassada, iogurte grego, morango, aveia e chia.

Para os amantes de frutas, a seção de sucos é um show a parte. Além de oferecer variedade, o Morada também oferece combinações a gosto do cliente, como o famoso combo de morango com laranja. Os detox ficam por conta do suco verde (com couve, limão e gengibre) e o vermelho (com melancia, limão e gengibre). Detalhe: o açúcar fica por conta do cliente, mas o sabor das combinações deixa o paladar de qualquer um bem aguçado para não sentir falta de um toque mais doce.

De acordo com a gerente, o cardápio do Morada valoriza os sabores da terra e procura ser o mais familiar possível. "Tudo aqui é feito na hora, nossos ingrediente são sempre frescos e até o bolo é feito no dia", afirma Anny. "Todo domingo trazemos um personagem — como Homem-Aranha, Peppa Pig — e as crianças tiram foto, os pais ficam felizes, o café da manhã vira uma refeição ainda mais deliciosa".

O Morada Café funciona de segunda à sábado das 7h da manhã às 11h e das 14h às 19h30. Aos domingos e feriados, o café abre das 7h ao meio-dia. Para mais informações e reservas, basta entrar em contato através do telefone (92) 3348-0992 ou do Instagram @moradacafe.

