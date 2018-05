Inscrições abertas para curso de roteiro de cinema em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus -Promovido pelo Cine Set, o curso “Teoria e Prática do Roteiro” está com inscrições abertas, em Manaus. As aulas teóricas e práticas começam no dia 19 de maio e serão realizadas ao longo de quatro sábados pelas manhãs, de 9h às 12h, no Espaço Redes Inteligentes (rua Nova Prata, antiga rua Rio Juruá, conjunto Vieiralves).



Para participar, o interessado deve enviar um email com o assunto “Inscrição Curso de Cinema” para cinesetufam@gmail.com. Logo em seguida, a pessoa irá receber todas as instruções para confirmar a participação. O investimento é de R$ 150 para alunos novatos e R$ 120 para ex-alunos dos cursos do Cine Set.

O facilitador do curso será Ivanildo Pereira, crítico do Cine Set e integrante do Amazonas no Congresso Nacional do Cinema (Conacine). As vagas são limitadas.

O roteiro é uma das peças fundamentais para a construção de um filme e é também uma das mais mal compreendidas. Voltado tanto para cinéfilos quanto para quem queira fazer audiovisual em Manaus, o curso pretende desmistificar este essencial elemento cinematográfico.

Conceitos de tempo narrativo, enredo, a divisão clássica da história em três atos e como quebrá-la, a diegese de uma trama, as relações e conflitos entre protagonista e antagonista, externar o que é interno, drama objetivo e subjetivo e muitos outros elementos da construção de um roteiro serão debatidos no curso. Tudo acompanhado de exercícios práticos e análise de filmes marcantes da história do cinema.

“No curso, vamos fugir um pouco daquelas fórmulas fáceis de autores que dizem saber tudo sobre escrever roteiros de sucesso, e vamos nos concentrar mais na concepção, no artesanato da escrita, no ato de colocar as ideias no papel e no que um bom roteiro de cinema precisa ter. Vamos expor os tópicos com o auxílio de exemplos de filmes e séries de TV de sucesso, e os alunos também vão escrever. Estamos preparando um conteúdo que vai fazê-los partir para a prática, ou ao menos dar os primeiros passos para escrever um roteiro”, explica Ivanildo Pereira.

O conteúdo do curso será Narrativa e Roteiro (aula 1, 19/5), Princípios Básicos da Roteirização (aula 2, 26/5), As Ferramentas do Roteiro (aula 3, 2/6) e Estudo de Caso e Além do Roteiro (aula 4, 9/6). Ao final, será emitido certificado de 12 horas de atividade.

O Cine Set é um site independente de cinema produzido em Manaus, que existe desde setembro de 2014. Sua equipe realiza desde coberturas do audiovisual local até grandes eventos internacionais de cinema como o Oscar e Festival de Cannes. Traz diariamente críticas, listas, artigos e textos especiais sobre a sétima arte.