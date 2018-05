Morre aos 81 anos, Alda Meneghel, mãe da apresentadora Xuxa

Faleceu na manhã desta terça-feira (9), aos 81 anos de idade, a mãe da apresentadora Xuxa, Dona Alda Meneghel. A informação foi confirmada pela empresária de Xuxa, Mônica Muniz, que disse ainda, que Alda morreu por volta das 9h, em sua residência.

Há mais de 10 anos a mãe da apresentadora sofria de Mal de Parkinson (uma doença neurológica, degenerativa e crônica que afeta a maioria das pessoas acima de 65 anos). No último dia (3), a rainha dos baixinhos usou as redes socias para pedir orações aos seguidores da mãe.

Leia também: Comediante Agildo Ribeiro morre aos 86 anos

Dona Alda completou 81 anos em Janeiro, na ocasião em sua conta no Instagram, Xuxa fez um desabafo e disse que esperava por um milagre. “"Minha Aldinha hoje faz 81 anos... tem alguns anos que minha Aldinha não pode mais nos beijar ou abraçar... tem alguns anos que a minha guerreira tá fazendo de tudo pra ficar aqui com a gente... tem alguns anos que eu me pergunto porque ela sofre tanto, já que só deu amor para quem a conheceu... Tem alguns tantos anos que eu me pergunto, o que eu fiz pra merecer a melhor mãe do mundo? Tem alguns anos que eu peço um milagre", escreveu nas redes sociais”...

Leia mais: Morre em Manaus, Oscarino Varjão, criador do boneco Peteleco

Morre advogado que foi baleado por engano em Manacapuru