Dia do Artista plástico: amazonenses encantam o mundo com suas obras

Manaus - A arte, sem dúvida, é uma das mais antigas formas de comunicação no mundo. Por meio dela, podemos saber mais sobre o início da civilização, evidenciada na arte rupestre. As imagens e desenhos encontradas nas paredes, pedras, e rochedos de várias cidades, inclusive em municípios do Amazonas, como São Gabriel da Cachoeira, já trazem aos dias atuais, a dimensão da arte para a construção histórica da humanidade.

No Amazonas, a arte visual é representada por diversos artistas que se destacam pela qualidade da produção, dentre os quais: Otoni Mesquita, Arnaldo Garcez e Hadna Abreu.

“Com certeza a minha exposição mais marcante foi a que retratei meus avós, foi minha primeira exposição grande como artista e vi o quanto aquilo mexia com as pessoas", comenta a artista. | Foto: Reprodução





Otoni Mesquita: A arte que salva

Muito além de uma forma de aprofundar o conhecimento sobre a história da humanidade, a arte é capaz de mudar a vida de um artista. Foi o que aconteceu na vida o artista visual Otoni Mesquita, amazonense de Autazes, que esta com a exposição “Ritos” na galeria de arte do ICBEU.

Quando questionado sobre a relação com a arte na sua vida, Otoni é enfático: A arte me salva diariamente. “Uma vez eu falei sobre isso numa palestra, sobre o significado da arte na minha vida, e eu, após refletir, chorei, porque percebi que na verdade a arte me salvou, sabe, ela me sustenta desde a infância”, comenta, relembrando que isso não acontece com todo mundo. “Vários artistas talentosíssimos ‘se perdem na arte' e tiram a própria vida”, disse lembrando dos famosos, como o Vincent Van Gogh.

O artista premiado comenta que arte virou uma necessidade, ao ponto de compará-la como uma relação amorosa. “O fazer artístico é muito natural, é igual uma relação amorosa. A arte é que me conduz sempre, mas é uma troca, preciso ouvir a minha obra e saber o que quer. Qualquer nova ação pode mudar completamente o rumo das coisas”, comenta Otoni, que é mestre em História e Crítica da Arte e doutor em História Social.

O artista Otoni Mesquita esta com a exposição “Ritos” na galeria de arte do ICBEU. | Foto: Fernanda Farias

Arnaldo Garcez: Arte para o mundo

É inegável que os artistas da região amazônica são muito benquistos e reconhecidos mundo a fora, assim como o manaura Arnado Garcez, cujas obras já fizeram parte de 14 novelas, entre elas “Mulheres Apaixonadas”, “Senhora do Destino”, e a mais atual “Do Outro Lado do Paraíso”.

Formado em Artes Visuais no Parque Lage, na capital Rio de Janeiro, Garcez lembra que gostava de desenhar desde o colégio, e ainda com pouca técnica na época, expôs pela primeira vez em 1977, na biblioteca pública do Estado do Amazonas. “Foi quando eu percebi que tinha que estudar e me mudei para são Paulo e depois fui para o Rio”, conta o artista, acrescentando que na década de 80 foi para a Alemanha estudar litografia.

O artista fala em primeira mão ao Em Tempo que este ano virá para Manaus como a exposição “Cangapé”. Segundo ele, as obras, que estão sendo produzidas agora no Rio, serão expostas na galeria de artes do ICBCEU em setembro, com lançamento previsto para o dia 12.

“Eu adoro Manaus, eu sempre volto para minha cidade, gosto muito de expor aí. E nessa exposição eu vou levar o 'Cangapés' que é uma brincadeira de criança. Estou criando um trabalho abstrato para expor”, disse Garzez, informando que três de suas obras estão compondo a exposição "Amazonas Plural" na galeria da Usina Chaminé.

O artista fala em primeira mão ao Em Tempo que este ano virá para Manaus como a exposição “Cangapé”. | Foto: Reprodução

E em Manaus, Garcez também já trabalhou com 'Arte educação' com um projeto que trazia o urucu e carvão como materiais para compor a linguagem artística.

“Foi um projeto muito bacana, apresentei não só na capital, na Ufam e em algumas escolas, mas também em Parintins, fui para Rondônia também”, lembra, ressaltando sobre a importância da arte no aprendizado das crianças. “Com a arte aprendemos a liberdade, do modo de pensar, de expressar, é fundamental na educação”, disse o artista que já expôs suas obras em diversas cidades do mundo, incluindo Nova Iorque (EUA).

Hadna Abreu - Arte como parte do ser

Para muitos pintores a arte é tão natural que muitas vezes as obras se confundem com o próprio corpo. E algumas vezes o fazer artístico se torna tão espontâneo como qualquer necessidade do ser, como expõe a artista visual, Hadna Abreu.

“A arte na minha vida é igual um órgão vital, é como ver, eu acordo e não penso 'estou vendo', eu simplesmente começo a enxergar. Com arte é a mesma coisa, quando eu percebo eu já estou pintando uma tela, já estou criando algo novo. Arte é parte de mim, é a forma que eu me comunico com as pessoas e com o mundo”, comenta Abreu que é professora do Centro de Artes da Universidade do Estado do Amazonas (Ufam).

Sobre a profissão do artista plástico, a professora explica que este compõe as artes visuais. “O artista plástico ele é mais manual, ele esculpe, pinta, cola. Já o artista visual abrange mais para outras linguagens, participa de performances, engloba o audiovisual, tudo isso”.

"A arte na minha vida é igual um órgão vital, é como ver", comenta Hadna Abreu. | Foto: JanailtonFalcão

Sobre suas maiores inspirações, a artista revela que tem a vida em sua infinitude como a principal delas. “Me inspiro em tudo, na natureza, nas relações cotidianas, com amigos, famílias, tudo, sabe?”, disse ela, lembrando da sua exposição mais marcante. “Com certeza foi a exposição que retratei meus avós, foi minha primeira exposição grande como artista e vi o quanto aquilo mexia com as pessoas. A velhice é um tema que mexe muito com a gente, essas ficam saudosas, e isso fez minha arte se aproximar do público”.

Sobre projetos futuros, Hadna garante que vem novidades em 2018, “Há quatro semanas atrás eu diria que não, mas agora o vulcão entrou em ebulição e comecei a criar várias coisas que estavam guardadas aqui dentro de mim, porque para mim, toda exposição precisa ter essa essência”, conta a artista que participou da exposição “filhas da rua” em janeiro no Centro de Artes Visuais Galeria do Largo, no centro de Manaus.

A data no Brasil

No Brasil, o Dia do Artista Plástico é comemorado nesta terça-feira (8). A data foi criada com intuito de homenagear o pintor brasileiro José Ferraz de Almeida Junior, que é considerado um dos artistas mais importantes das artes plásticas no século XIX, aqui no país. O pintor, nasceu no dia 8 de maio de 1851, na cidade de Itu, interior de São Paulo, e foi assassinado pelo seu primo, pois, segundo relatos históricos, ele manteve um caso amoroso com a mulher do primo por muitos anos.

| Autor: Carlos Oliveira - Em Tempo

