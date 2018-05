Parque Municipal do Mindu terá 'Concerto das Mães' no próximo domingo

Manaus - O Parque Municipal do Mindu irá celebrar o Dia das Mães, no próximo domingo (13), a partir das 10h, com uma atração musical especial para o público amazonense. Trata-se do Concerto da Banda Sinfônica do Amazonas em homenagem às mães no anfiteatro da unidade de conservação.

O evento é realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

A Banda Sinfônica atualmente tem um efetivo de 70 músicos divididos nos naipes de sopro, cordas e percussão. Na programação, uma homenagem às mães com variedades de músicas do repertório sinfônico de banda e arranjos populares de obras importantes dos ritmos populares e do repertório sinfônico de Wind Banda.

O objetivo é marcar em grande estilo a homenagem à data, oferecendo aos visitantes do parque a oportunidade de comemorar e usufruir de momentos agradáveis, ao som da boa música, em meio à natureza. O evento é gratuito e contará com sorteio de brindes as mães presentes ao evento.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Nelson de Oliveira Júnior, destaca que o Parque do Mindu está sempre de portas abertas para as diferentes formas de expressão cultural.

“Será uma honra podermos contar com a presença da Banda Sinfônica do Amazonas, abrilhantando nossa programação do mês das mães, que contará com atividades ambientais e culturais. Essa variedade de atrativos é o que vem garantindo o êxito da política de gestão de áreas protegidas do prefeito Arthur Virgílio Neto e aumentando expressivamente a presença do público no Parque do Mindu”, afirmou.

O maestro Marcelo Vieira, fundador da banda, explica que a opção de tocar no Parque do Mindu, em uma data tão especial, tem a ver com a importância da “mãe” natureza. “O Parque do Mindu nos oferece uma oportunidade ímpar de contato com o ambiente natural e poder tocar nesse local será um privilégio”, afirmou o regente.

A Banda é um grupo independente, formado por músicos apaixonados pela música. Lutando com recursos próprios para se manter em funcionamento, realiza apresentações pontuais em diferentes locais da cidade visando o crescimento e reconhecimento deste importante grupo instrumental que necessita urgentemente dos recursos para continuar elevando o nome do estado no cenário sinfônico nacional.

A Banda Sinfônica é um grupo instrumental, sem fins lucrativos, criado para a difusão da arte por meio da música. “Nossa intenção é promover a recuperação do patrimônio histórico e cultural do Amazonas, dando oportunidade aos jovens estimulando neles o gosto pelas artes”, afirmou o maestro.

O grupo é formado por músicos, a maioria profissionais formados pelo curso de Música da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), nos naipes de sopro, cordas e percussão.

Com um repertório popular e bem variado, os músicos apresentarão canções como Tico-Tico no Fubá, Aquarela do Brasil, Enredo do Meu Samba, entre outros, com uma apresentação com aproximadamente uma hora de duração, dividida em duas partes, com um intervalo de 20 minutos entre cada uma. “Nesse momento, buscaremos uma interação com o público presente, especialmente com as grandes homenageadas do dia, as mães”, afirma Marcelo.

Feira Criativa

Paralelamente, estará acontecendo no parque uma edição especial da Feira Criativa, que reúne artesãos expositores e fomenta a economia criativa. O evento acontecerá das 9h às 12h, proporcionando a abertura de espaço para novos visitantes que passam a conhecer e valorizar o Parque do Mindu.

A feira é uma oportunidade de visibilidade positiva para pessoas que, na sua grande maioria, dependem dessa atividade, mas não tinham onde mostrar seus trabalhos. A ideia é valorizar a cultura e a arte, levantando a bandeira da sustentabilidade.

