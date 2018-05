Peça 'Menino TK' será apresentada no Teatro da Instalação em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Todo mundo nasce sem asas, mas todos têm vontade de voar. E, apesar do desejo, a vida às vezes prega duras peças que transformam sonhos em pesadelos. Com apenas cinco dias de vida, TK, o pássaro sem asas de um universo paralelo interplanetário, aprende com as dores o real significado da pergunta: "Qual a coisa mais importante de sua vida?". No espetáculo "Menino TK", do Grupo Jurubebas de Teatro, o público poderá conhecer a história do passarinho.



A apresentação ocorre nos próximos dias 23 e 24, sempre às 19h, no Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, s/nº, Centro). Os ingressos custam R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira) e a obra tem classificação indicativa de 10 anos.

Contemplada pelo Programa Espaço Aberto, da Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas (Sec), a trama propõe incursões num universo imagético, mas não tão diferente do que vivemos. A morte, o abandono, a traição e o recomeço são situações comuns aos humanos e que na peça trazem outros elementos de análise subjetiva. Os personagens abordam uma questão pouco discutida: a inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência.

Pássaro sem asas

O protagonista é um pássaro sem asas que passa a ver a vida a partir de suas limitações, entendendo que elas podem e devem ser vistas de forma criativa e autêntica, buscando sempre quebrar barreiras do convencional. TK é um filhote que tenta encontrar o seu lugar no mundo.

A encenação se passa num universo paralelo onde pássaros sobrevoam planetas repletos de outros seres monstruosos. No espetáculo, três aves da espécie Creópida dialogam sobre a vida e o sonho não realizado de TK: voar. Laika, a cadela cosmonauta, aparece como a grande salvadora, mas nem tudo é como se parece.

" "Buscamos dentro deste processo entender quais limitações todos temos e de que forma poderíamos ressignificá-las e criar a partir disso um ponto de vista diferente", explica Felipe Maya Jatobá, que assina a direção, a dramaturgia e os figurinos do espetáculo. O elenco é formado por André Angeli, Caio Muniz, Herberth Virgínio, Victoria Muller e Ton Brasil. " ,

Ainda segundo o diretor, o drama futurista busca romper com o estigma do teatro infantil voltado para o entretenimento e traz reflexões sobre os assuntos que aborda.



"Maria Clara Machado dizia que escrevia para crianças tal como escrevia para os adultos, sem distinção. Dessa forma o grupo apresenta um espetáculo sobre a vida como ela é, mas com ações e enredos muito mais lúdicos e divertidos que possam fazer crianças e adultos dialogarem de igual para igual".

