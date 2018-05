Restaurantes de Manaus investem em atrativos culturais

Manaus - Drinks, comidinhas, amigos, mas também livros, obras de arte e uma boa música. Buscando inovar, empresários do setor gastronômico na cidade de Manaus têm ousado e, além de oferecer as delícias de seus cardápios, têm investido nas atrações artísticas e culturais em seus espaços. Muito além de um som ambiente, as casas apostam em exposições, música ao vivo e até mesmo na oferta de livros aos clientes.

Essa última opção é a aposta da empresária Ana Guerra, do ‘Café com Texto’. Localizado na rua Belo Horizonte, 1391, Adrianópolis, a cafeteria disponibiliza uma estante com mais de 1.500 títulos da literatura brasileira e mundial aos clientes na casa. O espaço funciona de segunda a sexta, de 10 às 19h e aos sábados, de 10h às 15h.

Café Com Texto | Foto: Divulgação

Já o tradicional Bar Galvez, que durante dezoito anos funcionou no conjunto Eldorado, bairro Parque 10, hoje, sob nova direção, está em funcionamento na rua Belo Horizonte, 93, Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus. Agora sob o comando do cantor e compositor Zeca Torres, o Torrinho, e sua esposa e sócia Ana Priscilla Santos, o espaço tem investido em uma seleta agenda musical, formada por grandes nomes da música local e regional.

Exposição

Recém-inaugurado na rua 10 de julho, 443, no Centro de Manaus, ao lado do Teatro Amazonas, o Piaf – Restaurante Café possui uma exposição permanente sobre a vida e a obra de uma das principais cantoras francesas, a qual dá nome ao espaço.

A ideia de unir arte e gastronomia partiu do proprietário, Douglas Rodrigues, que também atua na cidade como produtor artístico e cultural. “Sempre quis atuar no mercado gastronômico e nada melhor do que poder unir a outra paixão da minha vida, que é a arte, nesse empreendimento”, ressalta.

Piaf Restaurante Café | Foto: Divulgação

“Resolvi homenagear a Piaf, uma artista que sempre admirei, e que sua obra tem uma ligação muito forte com o entorno do Largo São Sebastião, considerando que a cidade de Manaus, na época de sua estruturação urbanística, chegou a ser considerada como a ‘Paris dos Trópicos’”, finaliza.

A casa, sob a gerência de Wesley Almeida, está aberta de segunda a sábado de 11h às 15h para o almoço; de 15h às 19h para o café da tarde; e de 19h às 23h para o jantar. Elementos da exposição podem ser observados em diferentes pontos do local.

O Piaf está localizado na rua 10 de julho, n°443 - Centro | Foto: Divulgação

Leia mais:



Dia do Artista Plástico: amazonenses encantam o mundo com suas obras

Parque Municipal de Manaus terá concerto das mães no próximo domingo

Morada Café em Manaus combina sofisticação e simplicidade ao sabor regional