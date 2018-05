Conheça os artistas que iniciaram carreira no Festival de Ópera

O evento tornou-se referência para músicos e cantores do gênero, colocando os profissionais locais sob os holofotes do Teatro Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - Quando o Festival Amazonas de Ópera tomou os palcos do Teatro Amazonas em 1997, poucos imaginavam que atrairia um público tão forte e com profissionais locais renomados. Em sua trajetória, o evento ganhou projeção nacional e internacional, colocando o Estado no circuito dos grandes espetáculos líricos.



Se na primeira edição do festival a orquestra e coral eram totalmente vindos da Europa, hoje o corpo técnico é formado por artistas amazonenses, que tiveram o evento como oportunidade de profissionalização. O evento tornou-se referência para músicos e cantores do gênero, colocando os profissionais locais sob os holofotes do Teatro Amazonas.

Foi o caso da solista Kátia Freitas, que trabalha no Festival Amazonas de Ópera desde a sua criação. “Com o surgimento do festival, também surgiu a necessidade de termos coro local para fazer parte do evento, então precisamos nos especializar”, conta. Ela passou por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba para estudar música e canto lírico com profissionais renomados da música.

Kátia Freitas trabalha no Festival Amazonas de Ópera desde a sua criação | Foto: Reprodução

E o aprendizado não para por aí. Todos os anos somam conhecimento para a solista do festival. “A cada edição que realizamos, nós todos subimos um degrau em relação a experiência”, afirma a solista. “A Kátia de antes era alguém que precisava de mais estudo, de mais prática. Hoje é uma Kátia que sabe perfeitamente o que está fazendo, afinal são 21 anos de experiência”.



O Festival Amazonas de Ópera também foi um divisor de águas na carreira da solista Dhijana Nobre, que nunca havia imaginado trabalhar com ópera. “Fui estudar canto lírico em Recife e em 2006 soube das audições para o Coral do Amazonas, sendo aprovada em primeiro lugar”, relembra a artista. “Foi através do coral que entrei em contato com o mundo da ópera. Um tempo depois, o maestro Marcelo de Jesus me ouviu e, no ano seguinte, ganhei o primeiro papel na ópera ‘O Morcego’”.

Dhijana Nobre | Foto: Arquivo EMTEMPO

A profissional amazonense relembra com admiração todo o esforço envolvido na produção dos espetáculos e acredita na força do evento. “Teve muita gente que acreditou no projeto e ele está firme até hoje”, diz. “Tivemos produções difíceis, elaboradas e de grande proporção – e conseguimos, alcançamos níveis bem profissionais em relação ao resto do mundo”.



A admiração pelo festival e a projeção profissional agora também fazem parte da vida do contrabaixista Moretti Araújo. Com apenas 19 anos de idade, ele faz parte do corpo técnico pela primeira vez no evento, tocando na ópera amazonense “Dessana, Dessana”, de Adelson Santos. “É uma oportunidade incrível de conhecer e tocar com músicos mais experientes, até mesmo de se apresentar em um local tão prestigiado como o Teatro Amazonas”, diz o jovem músico. Ele é o mais novo dos contrabaixistas e afirma que o intercâmbio de informações é uma das coisas mais preciosas que o evento pode oferecer para ele. “É um mundo totalmente novo, eu pego mais experiência com os outros músicos, assim como eles também aprendem um pouco comigo”.

A 21ª edição do Festival Amazonas de Ópera teve início no último sábado (28) e vai até o dia 2 de junho. Ao todo, serão 28 apresentações na capital e no interior. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas ou através do site www.aloingressos.com.br , com valores que variam de R$5 a R$60.