Estreia nacional marca programação desta semana no Cine Casarão

Manaus - O documentário “Todos os Paulos do Mundo” estreia nesta quinta-feira (10), em Manaus, na sessão das 16h do Cine Casarão. O longa narra a trajetória do ator Paulo José e fica em cartaz também na sexta-feira (11), às 20h30; sábado (12), às 16h e domingo (13), 17h.

Outro documentário em cartaz durante esta semana no Cine Casarão é “Pés de Anta”. Produzido pela agência Amazônia Real, ganhou no início do ano os prêmios de Melhor Roteiro e Melhor Direção, na Categoria Amazonas, no Festival de Cinema Olhar do Norte 2018.

O filme retrata uma situação do ano de 2014, quando os indígenas Munduruku decidiram autodemarcar a terra indígena Sawré Muybu, que fica na bacia do Rio Tapajós, na Amazônia paraense.

O território, que não é homologado pelo governo brasileiro, é ameaçado por projeto de hidrelétricas, além da invasão de madeireiros e fazendeiros. Para apoiar os guerreiros na autodemarcação, as mulheres Munduruku preparavam os alimentos, mas a comunicóloga Rachel Gepp ensinou técnicas de vídeos, produção de imagens e roteiro a essas indígenas.

Outras obras

“Praça Paris”, da diretora carioca Lúcia Murat, também está em cartaz no Casarão. O longa trata, entre outros temas, dos abusos praticados pela Polícia Militar contra a população negra e pobre no Brasil. Em tom de suspense, o filme mostra a escalada da paranoia de uma psicóloga branca em relação a sua paciente, que é negra.

A ideia surgiu a partir de um episódio acontecido em uma universidade brasileira, mas Murat decidiu distanciar ainda mais as duas personagens: a profissional de saúde, vivida por Joana de Verona, é uma imigrante portuguesa.

Parte fundamental dessa representação do racismo é a atuação de Grace Passô, que, na pele de Glória, levou para casa o prêmio de Melhor Atriz do Festival do Rio. O filme está em cartaz na sessão das 18h30 de quinta-feira (10) e sábado (12) e 16h na sexta-feira (11).

E finalizando a lista de filmes da semana, ainda é possível assistir “A Cidade do Futuro”, que tem produção de Cláudio Marques e Marília Hughes. O filme não se trata do clã convencional – pai, mãe e filho –, mas de uma nova configuração familiar, só tornada possível graças à resistência dos protagonistas.

Milla Suzart, Gilmar Araújo e Igor Santos são três jovens baianos de Serra do Ramalho, na região de Bom Jesus da Lapa. O município de Serra do Ramalho foi criado em 1989, mas há famílias naquela área desde 1973. Há 45 anos, terras do Médio São Francisco foram desapropriadas pelo governo militar para a construção da Usina de Sobradinho. Milhares de ribeirinhos se viram assentados em outras localidades, com a promessa de que viveriam perto do São Francisco.

O Cine Casarão está localizado na rua Barroso, 279, Centro de Manaus. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

