Barão Vermelho revisita sucessos com o álbum 'Barão Pra Sempre'

Manaus — Na última quinzena de abril, o Barão Vermelho lançou nas plataformas digitais o álbum "Barão Pra Sempre", com nove dos maiores sucessos da banda. As canções foram gravadas com a nova formação, que conta com Rodrigo Suricato como novo vocalista, após a saída do cantor Frejat. Em conversa exclusiva com o EM TEMPO, a banda falou sobre a sintonia entre os integrantes, o documentário lançado sobre a banda e o novo disco em produção.

EM TEMPO — Com tantos hits da banda, como foi o processo de seleção das músicas que fazem parte do "Barão Pra Sempre”?

Maurício Barros — Escolhemos músicas que seguem relevantes para a banda e também para o nosso público. Foi uma forma de mostrar que várias músicas do repertório do grupo são de autoria dos integrantes da atual formação, que já contribuem como compositores desde o primeiro disco.

ET — A coletânea marca a entrada do novo cantor e guitarrista. Como tem sido a recepção do público nos shows e nas redes sociais? E a interação entre o grupo, como surgiu a indicação de Maurício para entrada de Rodrigo na banda?

Fernando Magalhães — A receptividade esta sendo a melhor possível, o público do Barão tem uma fidelidade muito grande com a banda e o repertório vasto faz parte da vida afetiva de todos. A banda já passou por mudanças ao longo de anos e sempre instiga desafios. A renovação é constante, muito aparente com a garotada, que vem ouvindo pela influência dos pais, assistindo documentários e agora tem a possibilidade de ver ao vivo e o Barão fazer parte da vida delas.

Maurício Barros — Eu havia participado da turnê Nívea Rock Brasil, que percorreu algumas capitais do país, num show com Nando Reis, Paralamas do Sucesso, Paula Toller, Liminha, Dado Villa-Lobos e o Rodrigo Suricato também fazia parte da banda. Ficamos amigos e pude perceber seu talento como guitarrista e cantor. Quando chegou o momento de chamar alguém para ocupar o lugar deixado pelo Frejat, sugeri o nome do Suricato e todos aprovaram. Entrei em contato e, para nossa alegria, ele topou na hora. Desde o primeiro momento, deixei claro que o plano era gravar discos e seguir na estrada. Precisávamos de alguém que vestisse a camisa e fosse efetivamente um membro do grupo. Estamos felizes com a escolha.

ET — Para Rodrigo, como é estar no mesmo posto que já pertenceu a Cazuza e Frejat? Existem comparações pela parte dos fãs?

Rodrigo Suricato — Perfeitamente adaptado desde o primeiro dia de ensaio. Parece que já nos conhecíamos há tempos, convivendo hoje com a vitalidade e enorme potencial criativo dos meus companheiros. Obviamente foi uma surpresa grande. Maurício Barros me ligou, já havíamos participado dos shows do Nívea Rock e tivemos uma empatia bacana logo de cara. Lembro que meu pensamento foi: “Que honra, como posso conciliar esse convite sem abrir mão da minha carreira”. Chegamos num acordo e estou muito feliz em levar as duas coisas. Foi uma decisão arriscada, pois as atenções recairiam principalmente na minha performance e a comparação com dois grandes ícones da nossa música seria inevitável. Que bom que deu certo.

ET — Como foi o envolvimento de vocês na produção do documentário, recentemente lançado no Netflix?

Guto Goffi — A grande sacada do documentário, na minha visão, foi a diretora Mini Kerti ter escolhido o depoimento pessoal de quem ajudou a fazer essa história, de luta, sonhos e vitórias e fracassos da banda. Ficou verdadeiro e confiável, pois a percepção dos detalhes dos fatos é algo bem pessoal de cada integrante. Foi muito emocionante quando assistimos pela primeira vez.

ET — Um álbum de canções inéditas está previsto para o segundo semestre do ano. O que a banda pode adiantar sobre esse novo trabalho?

Rodrigo Suricato — O Barão está trabalhando num disco inédito com suas próprias canções e letras, algo que simplesmente não acontece desde o primeiro disco. Um disco com a cara de todos e tudo soa muito genuíno.

