Resort de luxo no AM prepara comemoração especial para o Dia das Mães

Manaus - Em comemoração ao Dia das Mães, que acontece no próximo final de semana, o Amazônia Golf Resort preparou uma programação especial para a celebração desta data tão especial. Com conforto e diversão para acomodar toda a sua família, o Amazônia Golf Resort, oferece variadas opções de lazer, entretenimento e gastronomia. Crianças e adolescentes são acompanhadas da Equipe de Recreação treinada para divertir a garotada. Para os adultos, jantar temático com menu nacional e internacional, acompanhado de música ao vivo.

A noite de sábado (12), será embalada pela Banda Mixtura Tropical, que tem seu repertório canções latinas, sertanejo, toada, brega e variados hits do momento. O vocalista Cézar Pinheiro fala sobre a alegria de viver mais este momento no Amazônia Golf Resort.

A programação inclui jantar temático acompanhado de música ao vivo | Foto: Divulgação/Ascom

“É preciso sensibilidade na escolha do repertório para um noite tão especial, quando serão homenageadas as mães. Será uma noite dançante, de muita alegria e cheia de grandes surpresas. Venha viver esta data com sua família, neste paraíso chamado Amazônia Golf Resort, e transforme-a em um momento inesquecível”, comenta Cézar Pinheiro.

Já no domingo (13), o almoço em homenagem às mães, além de um Buffet especial, será embalado por música ao vivo com o cantor Paulo Fernandes, conhecido pelo timbre de voz e pela facilidade de transitar em diversos estilos musicais, como pop, rock e MPB.

Para hospedagem no Dia das mães, o Amazônia Golf Resort oferece tarifas com valores promocionais e cortesia de criança até 12 anos, com jantar, café da manhã e almoço inclusos.

Para hospedagem no Dia das mães, o Amazônia Golf Resort oferece tarifas com valores promocionais | Foto: Divulgação/Ascom

O Amazônia Golf Resort, localizado na Rodovia AM-010, km 64, no Município de Rio Preto da Eva, é um inovador resort no coração da Floresta Amazônica, com estrutura composta por uma moderna construção que une hóspedes e natureza, através de 115 amplas suítes (Luxo, Premium e Royal), varandas projetadas para oferecer conforto e segurança, ampla área de esporte e lazer para crianças e adultos, incluindo, piscinas, saunas, pool bar, golf Bar, restaurantes, academia, salão de jogos, campos de futebol e vôlei, trilha para caminhada, pista de corrida, bicicletário, arco e flecha, lago para prática de SUP (Stand Up Paddle), campo de Golf e Mini Golf, outras opções de entretenimento.

Os horários de entrada e saída e valores promocionais, podem ser consultados na Central de Reserva pelos telefones (92) 3637-7000 / 99147-0080 / 99147-7707 e E-mail reservas@amazoniagolf.com.br.

Serviço

O que: Dia das Mães no Golf

Onde: Amazônia Golf Resort – Rodovia AM-010, km 64, no Município de Rio Preto da Eva

Quando: 12 e 13 de Maio

Contatos: (92) 3637-7000 / 99147-0080 / 99147-7707

Com informações da assessoria

