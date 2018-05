‘Anna Karenina: a História de Vronsky’ estreia nas telas em junho

| Foto: Divulgação

Personagem clássica da literatura russa e mundial, Anna Karenina retorna às telas do cinema sob o ponto de vista de seu amante no novo longa-metragem russo, “Anna Karenina: a História de Vronsky”, que estreia no dia 7 de junho, em diversas capitais brasileiras.



Para o lançamento do filme, o cineasta Karen Shakhnazarov vem ao Brasil e participa de eventos com produtores locais, imprensa e pré-estreias nos dias 5 e 6 de junho.



Além de divulgar seu mais recente trabalho, em que assina a direção, o roteiro e a produção, o também diretor geral do Mosfilm compartilhará sua experiência de 20 anos à frente do histórico estúdio que fomentou o cinema soviético de Sergei M. Eisenstein, Andrei Tarkóvski e tantos outros nomes, transformando-o, após uma crise, na maior empresa de produção de conteúdo audiovisual da Europa atualmente.

Cenas do filme | Foto: Divulgação

Baseado no romance “Anna Karenina”, de León Tolstói, e nas “Notas de um Médico sobre a Guerra Russo-Japonesa”, de Vikenty Veresaev, o longa “Anna Karenina: a História de Vronsky” parte do encontro entre o Dr. Sergei Karenin, filho de Anna, e Vronsky, logo após o término de uma das batalhas da Guerra Russo-Japonesa, em um vilarejo de Manchúria no início do século 20. Responsável pelo hospital militar, o filho de Anna Karenina resolve conversar com Vrosnky para tentar entender as escolhas de sua mãe.



As filmagens do longa foram realizadas simultaneamente às da minissérie “Anna Karenina”, também dirigida por Karen Shakhnazarov e exibida no canal estatal Rússia-1, em 2017. Enquanto a produção televisiva está mais próxima do clássico de Tolstói, o longa, que também estreou na Rússia no ano passado, logo após o seriado chegar ao fim, segue o viés do livro de Veresaev, com um Vronsky envelhecido reavivando as memórias do passado e percebendo que sempre esteve preso a elas.

“Anna Karenina: a História de Vronsky” abriu a quarta edição da Mostra Mosfilm de Cinema Soviético e Russo, em dezembro passado, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Agora, o título marca a entrada no circuito comercial da distribuidora CPC-UMES Filmes, que desde 2014 é atuante no mercado nacional de home video e organiza a mostra de cinema soviético e russo citada, graças à parceria com o Mosfilm, que lhe permite o licenciamento do catálogo do estúdio.

Leia mais:

Djuena Tikuna representante da força e do canto dos povos da Amazônia

Dia do artista plástico: amazonenses encantam o mundo com suas obras



Conheça os artistas que iniciaram carreira no Festival de Ópera do Amazonas