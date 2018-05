Caua abre as portas para novos talentos da música autoral amazonense

Manaus — Novos talentos têm surgido no cenário amazonense — e colocar todas essas vozes em evidência é um trabalho árduo. Pensando nisso, o show "Autores" vai reunir neste sábado (12), diversos artistas manauenses no palco do Teatro do Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas (Caua), localizado na rua Monsenhor Coutinho, número 724, Centro.

Essa é a segunda edição do evento, agora trazendo oito vozes para o palco do teatro. Os cantores Bruno Rodriguez e Karen Francis retornam para cantar ao lado de Julia Albook e Maycon Melo com participação especial de Quézia Neves, Yasmim Rodrigues, Ramon Ítalo e Evelyn Félix.

O evento será dividido em blocos de 12 a 20 minutos, variando de acordo com o repertório de cada artista | Foto: Divulgação

Segundo o idealizador do show, Bruno Rodriguez, a ideia surgiu quando ele começou a trabalhar em suas músicas autorais. "Conheço várias pessoas que também faziam isso, então pensei em colocar todos em um show gratuito, onde cada um dos cantores pudesse ter um bloco com suas canções", explica o cantor. Além de chamar a atenção do público amazonense, a programação também serve de grande troca de experiência entre os artistas locais.

Na noite, os cantores também devem interpretar grande sucessos de artistas renomados, como Caetano Veloso, IZA, Beyoncé, Adele, Harry Styles e outros. "Cantar músicas que fazem sucesso entre o grande público é uma maneira de atrair pessoas novas para conhecer o nosso trabalho e as nossas vozes", afirma o idealizador. "Não é tão fácil começar um projeto autoral em Manaus, então essa é uma maneira de mostrar que temos ótimas vozes aqui também".

Foi através da competição musical Arte Music, realizada pela TV Em Tempo, que a cantora Yasmim Rodrigues conheceu o idealizador do Autores. A jovem de apenas 20 anos estuda canto-lírico na Universidade Estadual do Amazonas (UEA) e começou a cantar profissionalmente há 4 anos. "Conheci ele durante a competição e nossas personalidades e ideias musicais bateram logo de cara", conta ela. "O Autores é um exemplo incrível de espaço para os cantores locais que querem divulgar as músicas e trocar experiências - e não é nada amador, tudo é muito bem elaborado para quem canta e para quem vai prestigiar".

O evento será dividido em blocos de 12 a 20 minutos, variando de acordo com o repertório de cada artista. As portas do Teatro do CAUA estarão abertas a partir das 19h, com previsão de fim do show para as 21h30. A entrada é gratuita.

