Conferência Reino Ativo traz ex-Raimundos Rodolfo Abrantes

Manaus — Como despertar o amor divino na juventude e a vontade de conquistar novas vidas para Jesus? Essas e outras questões serão temas da Conferência Reino Ativo, que ocorre na próxima sexta-feira (18). O evento traz grandes nomes do mundo gospel, como Rodolfo Abrantes, Alexandra Abrantes e Joshua Savin, para o palco da Igreja Aliança, localizada na rua Raul de Azevedo, número 777, bairro Santo Antônio.

Rodolfo Abrantes ficou conhecido nacionalmente através da banda de rock Raimundos, da qual foi vocalista. O cantor anunciou que deixaria o grupo no ano de 2001, após se converter ao cristianismo. Desde 2006, ele investe em sua carreira solo no gênero musical gospel, com quatro álbuns lançados até o momento. Além dele e da esposa Alexandra, a Conferência Reino Ativo também conta com a presença de Joshua Savino, jovem cantor e compositor no Ministério Viver Apostólico.



Realizada pela Geração Apaixonada, a conferência tem como objetivo abordar o público jovem que frequenta a igreja e deseja participar mais ativamente da comunidade religiosa. Segundo a organizadora Rosana Rocha, a terceira edição do evento deve atingir cerca de mil jovens. "O nome 'Reino Ativo' vem de movimento, da pretensão de colocar a igreja avivada e em rotatividade, sempre trabalhando e acontecendo", explica ela. "Os três convidados vão ministrar o tema para que os jovens não fiquem parados".

O evento tem início às 19h30. Os ingressos podem ser adquiridos no Shopping da Bíblia, nas unidades do Centro (rua Henrique Martins, número 357) e São José (av. Grande Circular, número 6468). Na promoção "compre 1 e leve 2", o ingresso sai a R$ 40. Para mais informações, contatos pelo número (92) 98205-4197.

