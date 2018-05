Grupo Maracatu comemora aniversário no Largo São Sebastião

Manaus - Fundado em Manaus, no pré-carnaval de 2016, por um grupo de artistas, com objetivo de difundir a Cultura e Arte do Maracatu de Baque Virado, o "Maracatu Pedra Encantada" comemora dois anos de resistência. O evento #MacaratuDeOpiniao acontece nos dias 11 e 12 a partir das 15h na Casa Das Artes, Largo São Sebastião, bairro Centro, com entrada gratuita.

O grupo realizará duas oficinas, Maracatu de Opinião, que será a parte teórica, com os fundamentos da arte, história e tradição religiosa e o Cortejo de Maracatu na prática. A população terá oportunidade de ter acesso ao ritmo e instrumentos.

Leia também: Conferência Reino Ativo traz ex-Raimundos Rodolfo Abrantes



O participante, ainda, irá participar ao final de um cortejo de maracatu onde todos tocam, dançam e coroam-se juntos nas ruas e praças da cidade de Manaus.

Programação

Sexta- feira (11)

15H - Roda de diálogo - Movimentos Sociais e Cultura Popular com os agentes culturais Jéssica Dandara do Fórum de Juventude Negra do Amazonas, Jamily Souza do Quilombo Do Santo Benedito, Kkbonates do Matumbé Capoeira Amazonas com mediação de Maria Moraes, batuqueira do Maracatu Pedra Encantada.

17H - Oficina de pandeiro - Oficina de Pandeiro com Lucas Ferraz da Pandeirada Brasileira

19H - Diálogo - A presença Negra no Amazonas com Professora Doutora Patricia Melo - UFAM

Sábado (12)

16H - Oficina de Baque Virado para Iniciantes - Ritmo, ancestralidade, Nação de Maracatu Porto Rico com grupo Maracatu Pedra Encantada

18H - Oficina Dança Afro e Historicidade da Dança Afrobrasileira com Cléia Alves com colaboração percussiva do Mestre Kkbonates Bonates e Alessandro Brasa

Finalização com Cortejo Encantado no Largo de São Sebastião.

Maracatu Pedra Encantada

O grupo é recente. Surgiu no carnaval desse ano de 2016. Alguns integrantes já tiveram um contato anterior com o maracatu, em Recife e em Manaus. Alguns já tinham instrumentos pessoais e em uma tarde se reuniram para tocar e aprender novas músicas. O grupo fez sua primeira apresentação para ajudar uma amiga que estava lançando um CD autoral, depois disso a brincadeira foi levada à sério surgindo assim o Maracatu Pedra Encantada.

As influências são voltadas a qualquer ritmo popular brasileiro, principalmente os de origem africana.Outros ritmos são o boi-bumbá do afoxé, contos cantados nos terreiros. Destaque também para as nações de Recefice- PE como a nação Porto Rico, Estrela Brilhante Recife, Leão Coroado. A maior parte do repertório é composta por músicas do Porto Rico e do Estrela. O foco de trabalho são as comunidades, onde são realizadas oficinas em praças públicas para que a população mais distantes tenha acesso ao maracatu.

Com informações da assessoria*

Leia mais:

Caua abre as portas para novos talentos da música autoral amazonense

Ópera ‘Florencia en el Amazonas’ estreia neste sábado em Manaus

‘Anna Karenina: a História de Vronsky’ estreia nas telas em junho