Último episódio de 'Os Gretchens' vai ao ar nesta sexta-feira (11)

O canal Multishow exibe nesta sexta-feira (11), o 15º e último episódio da temporada de "Os Gretchens", reality show que acompanhou a vida da família de Gretchen. A partir das 22h, os fãs da "Rainha da Internet" poderão acompanhar o seu primeiro encontro com a cantora norte-americana Katy Perry.

O capítulo vai mostrar os bastidores da turnê de Katy em São Paulo, em março de 2018. Na ocasião, Gretchen foi convidada pela cantora para subir ao palco e participar da coreografia da música "Swish Swish", que no videoclipe foi protagonizado pela brasileira.

Ainda neste episódio, serão mostradas cenas exclusivas do casamento de Thammy Miranda, filho da cantora, com a modelo Andressa Miranda, na famosa "Little White Wedding Chapel", em Las Vegas, nos Estados Unidos.