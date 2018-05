Noite sertaneja agita V8 bar nesta sexta-feira, em Manaus

Manaus - O trio sertanejo que agita a noite das casas noturnas na capital, se apresenta nesta sexta-feira (11), a partir das 21 horas, no V8 bar Manaus, localizado na avenida Ephigênio Salles, 1235, no bairro Aleixo, na Zona Sul. Na programação Allan e Renato, Daniel Trindade, e Vagner Martins com o repertorio repleto de sucessos e no intervalos a super dj Layla Abreu. O open bar de cerveja e caipirinha vai até as 2 horas.

O V8 bar é uma nova opção de happy hour, pra quem sai do trabalho, sem opção e pretende relaxar, trocando uma ideia com amigos. A casa abre normalmente as 20 horas com o serviço de bar. Nossas bandas sobem ao palco mais badalado da cidade a partir das 21 horas com o melhor do pé de serra da cidade.

Oferecemos todo requinte e diversão das noites mais badaladas do mundo. Venha curtir, em um ambiente revitalizado e com uma arquitetura totalmente moderna. Bares com bebidas e petiscos exclusivos, além de uma variada programação que inicia na sexta e vai até domingo.

E você ainda pode nos seguir nas redes sociais @v8barmanaus e participar de nossas promoções e lista vip que vai até as 23h59. Além do ambiente superconfortável, a casa ainda oferece amplo estacionamento para seus clientes.

Serviço:

Allan e Renato, Daniel Trindade, e Vagner Martins agitam sexta sertaneja, com open bar no V8

Onde: V8 Bar (Av Ephigênio Salles, 1235)

Quando: Sexta – Feira (11 de Maio)

Quanto: R$ 40 (Mulher / Pista com Open)

R$ 50 (Homem / Pista com Open)

Informações: (92) 98422 – 3155

Com informações da assessoria*

