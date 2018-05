Semana de Museus contará com programação especial em Manaus

Manaus - Com atividades gratuitas nos espaços culturais, localizados no Centro Histórico da cidade de Manaus, o Les Artistes Café Teatro e Paço da Liberdade serão palcos da 16ª edição da Semana de Museus, idealizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Com apoio da prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), a programação terá início na segunda-feira (14), e se estenderá até a próxima sexta-feira (18).

Iniciando as atividades na programação da Semana de Museus, o Les Artistes Café Teatro, localizado na avenida 7 de Setembro, Centro, receberá às 14h30, a palestra “O papel essencial das relações interpessoais nos museus”, ministrada pelo professor e coaching Silvio Romano Júnior.

No segundo dia da programação, estará disponível a quem for ao Paço da Liberdade uma visita guiada ao histórico prédio localizado no coração do centro de Manaus. O prédio, que durante décadas foi sede da prefeitura de Manaus, hoje une beleza arquitetônica com as origens de Manaus.

Pinturas, esculturas, poesias e móveis de artistas plásticos do estado, como Thiago de Melo, que já doou acervo para o prédio, compõem o cenário do Paço da Liberdade, conhecido também como Paço Municipal. Outro espaço relevante é a sala de arqueologia, onde pode se observar de cima um piso de vidro resistente, além de iluminação especial e fragmentos arqueológicos encontrados durante obras realizadas no local.

Falando de arqueologia, no terceiro dia da programação, estará aberta para visitação a Feira de Arqueologia do Paço, com exposição do material arqueológico encontrado durante as obras da avenida Eduardo Ribeiro, uma das principais vias do centro da cidade, revitalizada pela prefeitura de Manaus.

Segundo a arqueóloga Vanessa Benedito, quem for visitar a feira poderá ver ainda algumas imagens da atuação da equipe de arqueologia na obra, o local em que algumas peças foram coletadas e o tratamento dado para o material. Essas imagens serão reproduzidas constantemente pelo projetor durante a visitação.

“O material arqueológico foi sendo identificado e coletado durante o monitoramento arqueológico que ocorreu durante a obra de requalificação. Isto porque existe uma legislação de proteção ao patrimônio que prevê a pesquisa de arqueologia antes ou durante determinadas obras”, comentou.

Banners ilustrativos sobre a obra de requalificação da Eduardo Ribeiro, peças históricas como garrafas de louça e de vidro, manilha de cerâmica e parafusos do antigo trilho de bonde, além de simulação do contexto de quando algumas das peças foram identificadas e coletadas farão parte da visitação.

As visitas guiadas no Paço da Liberdade continuarão até a próxima sexta-feira (18), de 9h às 16h.

A Semana Nacional de Museus acontece anualmente para comemorar o Dia Internacional de Museus, ocasião em que museus brasileiros desenvolvem uma programação especial, convidados pelo Instituto Brasileiros de Museus – Ibram. A 16º Semana de Museus ocorrerá em todo o Brasil entre os dias 14 e 20 de maio.

*Com informações da assessoria

