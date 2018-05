'MC Loma & Gêmeas Lacração' serão atração de festa em Manaus

Manaus - Após o sucesso da primeira edição da festa "Oi Sumidas" durante o carnaval, a RF Entretenimento prepara para o dia 30 de maio, véspera de feriado de Corpus Christi, às 21h, a segunda edição do evento, com a temática "Lacração" e com a participação das pernambucanas "MC Loma & Gêmeas Lacração".

O trio virou sucesso após a música "Envolvimento" - que foi gravada dentro de um guarda-roupas, com um microfone de um telefone celular e usou uma base instrumental encontrada no Youtube - se tornar um viral na plataforma digital.

MC Loma canta por cima das batidas típicas do brega funk pernambucano. "Esse hit é chiclete na sua mente vai ficar", diz o refrão. O potencial "envolvente" da música é tamanho que foi comprovado até mesmo por Felipe Neto, um dos youtubers mais populares do país e o grande responsável por alavancar a popularidade da MC para além das fronteiras de Pernambuco.Ele chegou a decretar o sucesso como "o hit do carnaval": "É genial, ela é genial. Você vai ver. Kondzilla vai contratar no ato".

Mc Loma & as Gêmeas Lacração estão aproveitando a visibilidade na mídia para mostrar seu trabalho. O trio não perde tempo. Produziu um novo clip o mais rápido o possível. O clipe da música "Treme Treme" já alcançou a marca de mais de sessenta e duas milhões de visualizações no youtube.

Ingressos

As vendas de ingressos para a festa "Oi Sumida - Edição Lacração", iniciaram hoje (11) e custarão R$ 40 (pista – meia entrada), R$ 60 (frontstage – meia entrada) e R$ 1.500,00 (camarote privativo – para dez pessoas. Com R$ 500,00 de consumação), à venda na Irestore (Amazonas Shopping, Manauara Shopping e Vieiralves), no Fast Temaki (Parque 10) e Castelinho Materiais de Construção.

Sorteio

Os fãs da MC Loma e das Gêmeas Lacração têm a chance de participar de um sorteio para conhecer as artistas no camarim. A produtora local sorteará duas pulseiras de acesso ao camarim para conhecer o trio. Para participar é muito simples! Basta adquirir o ingresso até o dia 15 de maio, em qualquer ponto de vendas autorizado, na Irestore (Amazonas Shopping, Manauara Shopping e Vieiralves), no Fast Temaki (Parque 10) e Castelinho Materiais de Construção, e os sorteios serão realizados pelo número de controle do ingresso. O resultado será divulgado nas redes sociais da RF Entretenimento.

