'Tudo o que você faz, um dia volta pra você'

Hoje vai ao ar o último capítulo de ‘O Outro Lado do Paraíso’. A maioria dos personagens já tiveram seus destinos ‘traçados’ por Walcyr Carrasco, mas será que o fim da vilã Sophia corresponde ao esperado pelos telespectadores?

Mesmo sequelada por um AVC (Acidente Vascular Cerebral), Sophia, interpretada por Marieta Severo, não parou de fazer o mal. Durante a trama, sua ambição por dinheiro e esmeraldas foi desenfreada. Por causa dele, ela matou a tesouradas um monte de gente e não teve piedade nem de seus filhos.

Tão cruel como matar com uma arma é espraguejar, desdenhar, humilhar. Que o diga sua filha Estela (Juliana Caldas) que nasceu com nanismo e isso era causa de vergonha para sua mãe.

“Contavam com a minha experiência para chacoalhar a Juliana [Caldas, a Estela] e ela tinha que entrar no mundo doloroso de uma mãe tóxica que a renega e agride. Mas, era eu, Marieta. Aí falei: ‘Vou largar a profissão, não quero sofrer e causar sofrimento’. Foi doloroso, matar foi moleza”, revelou Marieta Severo em entrevista ao Gshow.

Na ficção, o amor da filha rejeitada foi externado em forma de acolhimento. Foi ela quem deu guarida e cuidou da mãe doente. E no mundo real de intolerâncias em que vivemos, que lição é possível tirar do refrão de “Boomerang Blues”?

Estejamos alerta! Porque a Lei do Retorno existe e em outro momento da música, Renato Russo diz: “Como um boomerang tudo vai voltar / E a ferida que você me fez é em você que vai sangrar”.

Nas ruas, ecoam opiniões sobre a mensagem da música e o fim da vilã Sophia. Confira:

Fábio Neves – Editor de imagens

“Volta como forma de gratidão ou aprendizado. Tudo depende de como seu coração lançou tudo isso. Na vida real, acredito que se você se arrepender, muitas coisas podem ser evitadas. Em um coração pode morar a Inocência, o orgulho a maldade mais também o amor”.

Fábio Neves | Foto: Reprodução

Analu Lira - Bancária

“Acho q as coisas ‘ruins’ acontecem para nos ensinar, e não para nos punir. Não acredito em um Deus vingativo, que se compraz do sofrimento de seus filhos. Acredito em um Deus Pai, que precisa ensinar seus filhos o caminho do bem e da retidão. Dito isso, acredito que se Sophia se arrepender e estiver realmente disposta a reparar o estrago feito nas vidas alheias não merece castigo, porque prova que aprendeu a lição”.

Analu Lira | Foto: Reprodução

Neide Castro - Turismóloga

“Acredito que volta sim...o que ela fez às pessoas volta para ela, sim! Depende dela melhorar ou permanecer sofrendo”.