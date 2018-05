Marcus Majella recebe declaração de amor na web

O ator e humorista Marcus Majella, conhecido por interpretar o transloucado Ferdinando, do seriado “Vai Que Cola”, do Multishow completa 39 anos de idade nesta sexta-feira (11).

Para homenagear o amado, Anderson Farinelli, namorado de Majella fez uma publicação em uma rede social, declarando todo o seu amor.

“Chega um momento que a gente entende que o mais importante da vida é a felicidade. O resto se torna besteira, pequeno, insignificante. Então o que eu desejo para você, Marcus Majella, é felicidade, pois só estarei feliz e tranquilo se você estiver feliz. Parabéns meu companheiro, das melhores viagens, das churrascarias, das melhores fotos e da vida. No bom ou no mau humor, no sofá da sala ou em cima dos palcos. Te amo”, escreveu.