Jovem cria projeto para expandir o cenário do rock em Manaus

Manaus - Nesta sexta-feira (13) o mundo comemora o Dia Mundial do Rock. A data ficou marcada em alusão à vertente musical, desde 1985, quando o astro do rock americano Phill Collins, da banda Genesis, declarou aquele como o ‘dia do rock’, durante o Festival Live Aid, em Londres, na Inglaterra.

Em Manaus, o respeito pela vertente segue vivo e pulsando nas veias dos apaixonados pelo cenário, e o amor pelo estilo musical vem expandindo e solidificando bases para a construção de um rock com qualidade e credibilidade.

As referências não são fracas, de Pink Floyd à Raul Seixas, a jornalista Rita de Cássia Souza (25) cresceu escutando a nata do rock nacional e internacional, influenciada pelo pai, que também é roqueiro de carteirinha. Ela conta que a paixão pela música é um estilo de vida, por isso se organizou para conseguir unir a preferência sonora com a vida profissional.

“Eu sempre gostei de ouvir rock mas nunca quis ter uma banda. Sempre fui da comunicação e me formei em jornalismo na Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Quando a faculdade acabou decidi juntar o meu amor pelo rock à oportunidade de trabalhar dentro dessa cena. Foi então que criei o projeto ‘Tem Rock na Floresta’, e passei a me dedicar à expansão de trabalhos locais que pelejavam com falta de espaço para divulgação”, explica Cássia de Souza.

‘Tem Rock na Floresta’ | Foto: Reprodução

O ‘Tem Rock na Floresta’ é uma plataforma midiática e digital com o objetivo de enaltecer o cenário do rock local, além de abrir espaço para bandas da vertente que estão começando suas carreiras e precisam de lugar de voz. O projeto de assessoria de comunicação, ganhou versões no Youtube, Instagram e Facebook.

Dividido em três blocos, o programa recebe integrantes de bandas onde podem dialogar sobre seus projetos pessoais, crescimento profissional, além de apresentarem-se musicalmente, visando dar ao público uma amostra de que tipo de proposta musical os roqueiros oferecem. A plataforma de assessoria de Rita de Cássia, já rende bons frutos e a jornalista foi convidada para shows de rock na cidade que receberam gigantes da cena rock.

“A internet tem um poder de expansão muito grande, e o ‘Tem Rock na Floresta’ chegou até empresários conceituados do ramo. No ano passado fui convidada para cobrir profissionalmente em Manaus o show da banda nacional Oitão, do Henrique Fogaça. Foi uma honra poder ter sido reconhecida por um trabalho que eu faço de corpo e alma”, conta a roqueira assumida.

Mas nem tudo são rosas. Ainda de acordo com Rita, há muito preconceito com o estilo musical, que é tradicionalmente marcado por roupas com tons mais escuros, cortes de cabelo ousados e uma frequência sonora mais pesada, assinada pela forte presença da guitarra, bateria e baixo.

Rita de Cássia Souza | Foto: Divulgação

“Eu acredito que a falta de conhecimento ainda afasta muito as pessoas do rock. Geralmente elas são deixadas levar pela superficialidade sonora, só por conta de uma batida mais pesada, não se preocupam nem em ler a tradução da música. As bandas de rock que mais fazem sucesso, falam sobre a profundidade dos sentimentos e das relações humanas’, destaca Cássia.

A comunicadora acredita ainda que, atualmente o cenário musical roqueiro vem crescendo e solidificando-se por conta do sentimento coletivo das bandas locais em estruturar uma base segura de atuação para esses artistas. Ela conta que a união dentro da cena proporciona a realização de eventos que tem dado certo ao reunir intérpretes regionais da vertente, em shows de cunho social onde são arrecadados brinquedos, alimentação e roupas, posteriormente doados a instituições de caridade.

A falta de políticas públicas para o incentivo de artistas locais que sonham em ganhar a vida tendo o rock como alternativa de sustento, também ainda é uma pedra no sapato de quem arrisca a carreira.

“Nós pretendemos continuar conquistando nosso espaço por meio do respeito, e respeito se constrói se colocando no lugar do outro. Ultimamente temos lotados eventos em Manaus que acontecem para abraçar os apaixonados pelo rock e por meio desse amor fomentar oportunidades de crescimento para quem quer trabalhar com isso em Manaus”, declara a jornalista.