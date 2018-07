Ufam promove espetáculo de dança gratuito no Cento de Artes da escola

Manaus - O Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas (CAUA) promove durante o mês de julho uma temporada de dança com os projetos artísticos ‘Corpos de Dança’ e uma ‘Cia de Dança em residência artística’.

Todos os espetáculos serão apresentados no teatro do Centro de Artes da Ufam, localizado na Rua Monsenhor Coutinho, 724, esquina com a Rua Tapajós, no Centro, próximo ao Largo de São Sebastião. O acesso aos shows tem entrada franca.

O Centro de Artes da Ufam fica localizado na Rua Monsenhor Coutinho, esquina com a Rua Tapajós, no Centro da cidade | Foto: Reprodução

Sob a responsabilidade do coreógrafo Sandro Michael Ferreira, serão apresentados três espetáculos em julho: Projeto Morfeus (17 e 24), Foi Boto Sinhá (18 e 25) e O Pequeno Príncipe (19 e 26), todos às 19h.



A Cia de Dança Shabono também apresenta no dia 27, o espetáculo de mesmo nome ‘Shabono’, às 18h30, tendo como coreógrafo responsável Átila Mourão e na produção cênica a coreógrafa Juliana Oliveira e a artista visual Luiza Arausi.

Apresentações

O Pequeno Príncipe: No espetáculo, o Corpo de Dança do CAUA traduz para a linguagem da Dança, um clássico da literatura mundial de Antoine de Saint-Exupéry, a jornada do Pequeno Príncipe ao nosso planeta, com momentos de sutileza, sensibilidade e emoção.

Foi Boto Sinhá: É um espetáculo com tema regional, e baseado na obra do pianista e compositor Waldemar Henrique, que valoriza o Folclore Amazônico, preservando e difundindo a cultura regional e enriquecendo a música brasileira. Agregando força dramática ao espetáculo, músicas de Villa Lobos e Tom Jobim embalam a montagem.

A poética da obra coreográfica foi ambientada no contexto do caboclo ribeirinho por meio das lendas amazônicas destacando o protagonismo feminino. Vale destacar a participação dos talentosos bailarinos no espetáculo: Sara Regina Gomes Moreira e Railson John Garcia Pereira.

Projeto Morfeus: A montagem traz a experiência onírica como temática da obra coreográfica, onde cada cena foi elaborada a partir dos sonhos mais significativos e perturbadores que os bailarinos criadores-intérpretes elencaram, a proposta é um desdobramento para a reflexão sobre a percepção da realidade, da consciência e de seus estados, vistos sob o antagonismo ainda dominante, entre o corpo e a mente.

Shabono: Depois de longo período de gestação, a apresentação representa as várias nações indígenas dizimadas e o genocídio de Haximu, trazendo a memória dos antepassados indígenas na cena da dança.

