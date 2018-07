Inovações em petiscos tem chamado a atenção em restaurantes de Manaus

Manaus - Eles foram criados com a função de abrir o apetite e dar aos clientes uma referência saborosa sobre a proposta gastronômica oferecida no local em que são servidos. No entanto, os aperitivos de entrada têm dominado cada vez mais a preferência nos restaurantes e bistrôs da cidade.

Colecionando um vasto portfólio no setor gastronômico em Manaus, o empresário Tomate Simioni, dirige na cidade uma cozinha contemporânea, onde os aperitivos servidos antes do prato principal têm recebido uma atenção especial.

As 'entradas' marcam uma nova dinâmica nos restaurantes de Manaus | Foto: Marcely Gomes

Ele conta que percebeu o aumento no número de pedidos de entradas, quando decidiu expandir a carta de bebidas do restaurante. De acordo com Simioni, a presença de bares mais especializados influencia a clientela, que acaba pedindo mais aperitivos do que pratos principais.

“Geralmente as pessoas vêm ao restaurante em grupos de famílias, trabalho ou amigos, e, quando você vem em grupo, não quer comer pratos que te deixem satisfeitos, ao ponto de não conseguir tomar uns drinks. Por isso os clientes acabam pedindo mais entradas, porque são ótimas, quando associadas a uma boa conversa e deliciosos drinks”, explica Tomate, que gerencia o Restaurante Nero, localizado na rua Pará – bairro Nossa Sra. das Graças, Zona Centro-Sul da capital.

Entre as entradas, o Nero aposta em propostas que giram entre conexões de sabores como carne de cordeiro com nhoque de batatas, purê de bacalhau, camarões grelhados com creme de queijo e a mais pedida da casa – pipoca de azeitona – que serve azeitonas recheadas de cream cheese, empanadas com queijo parmesão. As escolhas são verdadeiros banquetes que mais parecem a refeição principal.

As 'entradas' marcam uma nova dinâmica nos restaurantes de Manaus | Foto: Ione Moreno





Cozinha Mediterrânea

Há três anos sendo fiel à culinária mediterrânea trazida para Manaus, o chef Rick Alves, do Barollo, foi um dos pioneiros na cidade a introduzirem de forma expansiva os aperitivos de entrada nos cardápios da capital.

Após pesquisa em São Paulo, o proprietário do Restaurante Barollo (rua Rio Ituxi, bairro Vieiralves) percebeu que as entradas servidas de forma compartilhada tinham aceitação maior entre os clientes.

De acordo com o chef, no primeiro momento, um único prato na mesa une as pessoas ao redor do pedido que, quando compartilhado, serve de forma mais satisfatória a todos.

O chef do Nero, Alisson Fares mostra o que é sucesso no lugar | Foto: Ione Moreno

“As entradas são uma espécie de boas-vindas ao cliente. Por isso é interessante servir um alimento que pode ser compartilhado, pois de forma coletiva, passa ao cliente a assinatura da cozinha do restaurante, além de incentivá-los a posteriormente pedir pratos individuais”, conta.

Entre os mais pedidos, o regional dadinho de tapioca, as exóticas asas de frango com mel e as tradicionais brusquetas.

