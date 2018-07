Grupo de teatro do Ceará apresenta espetáculo em Manaus

Manaus - O palco do Teatro da Instalação irá receber o premiado espetáculo “Diga que você está de acordo! Máquina Fatzer”, do Grupo de Teatro Máquina, de Fortaleza (CE). A encenação acontece nos dias 19, 20 e 21 de julho, às 19 horas, com entrada gratuita.

Contemplado pelo programa “Petrobras Distribuidora de Cultura”- 2017/2018, através da Lei Rouanet. O projeto de circulação deve passar por Rio Branco (AC), Manaus (AM), Belém (PA) e Palmas (TO).

Tendo como espaço/ tempo a Primeira Guerra Mundial, quatro soldados alemães ficam confinados na casa de um deles. O texto da peça é baseado em fragmentos do texto original, escrito entre 1926 e 1931, pelo alemão Bertold Brecht.

Com classificação etária de 18 anos, “Máquina Fatzer” terá a distribuição da versão em Braille dos programas do espetáculo para o público deficiente visual, além de áudio-descrição em todas as apresentações.

