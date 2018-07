Manaus - Com temas que estimulam discussões saudáveis entre as crianças e a família, o fenômeno infantil Mundo Bita apresenta o show “Nosso Mundo da Imaginação”, em duas sessões no Teatro Manauara: sábado (21), às 17h; e no domingo (22), às 15h e 17h. Os ingressos estão à venda no www.aloingressos.com.br.

Com roteiro reformulado, “Nosso Mundo da Imaginação” aumentou o tempo de duração em 10 minutos e oferece 14 músicas, duas a mais do que o show anterior. “Nas primeiras apresentações, a Flora era a grande encarregada pela interação com a plateia. Com o amadurecimento do show, começamos a dar cada vez mais voz às crianças da turma e ao Bita. Encontramos uma grande sinergia com o público e agora estamos intensificando este contato”, afirma Chaps Melo, diretor de criação da Mr. Plot e um dos criadores do Mundo Bita.

O show “Nosso Mundo da Imaginação” tem aproximadamente uma hora e dez minutos de duração e conta com músicas dos cinco álbuns. São quatro de “Bita e os Animais”, duas de “Bita e as Brincadeiras”, duas de “Bita e o Nosso Dia”, quatro de “Bita e o Corpo Humano” e duas do mais recente “Bita e a Natureza”.

Sobre o Mundo Bita

O Mundo Bita iniciou a caminhada em 2011, com a produção de aplicativos educativos infantis para tablets e telefones celulares. Depois de muitas dificuldades, a Mr. Plot encontrou nos clipes musicais a possibilidade de sustentação. Em 2013, o conteúdo começou a ser transmitido nos intervalos do Discovery Kids e distribuído pela Sony Music em forma de CDs e DVDs. A participação dessas empresas ajudou a tornar o Mundo Bita conhecido.

Hoje, o Mundo Bita conta com mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube, ganhou dois DVDs de ouro e dois de platina, possui contrato de licenciamento com sete marcas e busca agora viabilizar a produção da série em dramaturgia para televisão.

Musical infantil ‘Mundo Bita’ terá três sessões no Teatro Manauara | Foto: Divulgação

Serviço

O QUE: Espetáculo musical “Show do Bita – Nosso Mundo da Imaginação”

QUANDO: 21, às 17h; e 22, às 15h e 17h

ONDE: Teatro Manauara (no Shopping Manauara)

INGRESSOS:

Setor A: R$ 60 (meia)*

Setor B: R$ 50 (meia)*

*Em pontos físicos de bilheteria é cobrada taxa administrativa.

Ingresso social: ao levar um 1kg de alimento não-perecível, você paga somente o valor da meia-entrada. Os alimentos arrecadados serão destinados a uma instituição de caridade em Manaus.

Site: www.aloingressos.com.br

