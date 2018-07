Humorista Ary Toledo se apresentará no Teatro Amazonas em agosto

Manaus - Ary Toledo desembarca na capital amazonense no próximo mês para duas apresentações no Teatro Amazonas. No dia 4 de agosto (sábado) o espetáculo começará às 20h e no dia 5 (domingo), às 19h. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e também no site “Alô Ingressos”, no valor de R$ 55. O evento é uma realização da Master Cultural.

A última vez que o artista se apresentou em Manaus foi em 2013, com o espetáculo “5.0”, em comemoração aos seus 50 anos de carreira. Gênio das boas piadas e das melhores sátiras políticas, o comediante é capaz de arrancar facilmente o riso do público. Após enfrentar alguns problemas de saúde ano passado, Ary Toledo está de volta com a mesma simpatia e alegria de sempre.

“Me sinto muito feliz em voltar a trabalhar, tenho muitos motivos para comemorar e não existe maneira melhor do que fazer isso no palco, contando piadas, histórias e, claro, divertindo o meu público. Estarei em Manaus no próximo mês, essa terra de gente bonita e calorosa, estou ansioso, principalmente porque o show será no Teatro Amazonas, um dos mais importantes do nosso Brasil e que tanto embeleza Manaus”, comentou o artista.

Ary Toledo começou a carreira no teatro, aos 22 anos, e não parou mais. Ele é humorista, músico, contador de piadas, diretor e produtor de teatro, e leva diversão a milhares de espectadores que prestigiam sua alegria e inteligência ao longo de mais de meio século.

*Com informações da assessoria

