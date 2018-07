Atividades culturais, educativas e ecológicas gratuitas em Manaus

Manaus- A quarta edição da Virada Sustentável Manaus promoverá, sábado (28) e domingo (29), uma ampla programação com atividades culturais, educativas, ecológicas e de lazer em todas as zonas da cidade. Serão mais de 250 ações gratuitas e abertas ao público, com objetivo de engajar a população em prol de uma cidade melhor. A programação completa pode ser conferida no site: www.viradasustentavel.org.br/manaus.

A Virada Sustentável é considerada o principal festival de sustentabilidade do Brasil e deve mobilizar ao longo do fim de semana mais de 350 voluntários. A coordenação é da Fundação Amazonas Sustentável (FAS).

Festival em Parques

Nesta edição, os espaços escolhidos para receber as ações do festival foram o Parque do Mindu, Bosque da Ciência, Parque Sumaúma, Musa Jardim Botânico, Largo São Sebastião, Galeria do Largo, Musa do Largo, Les Artistes Café Teatro, Praia da Ponta Negra, Biblioteca Pública do Amazonas, Casa Mamãe Margarida, Casa da Carol, Casa das Artes, Centro de Medicina Indígena, bairro Educandos, Escola Estadual Professora Myrthes Marques Trigueiro, bairro Monte das Oliveiras, Praça da Bandeira Branca, Reusa – Rip Rap Redenção, Shopping Manaus Via Norte, Marina do Davi, Flutuante Abaré, as feiras da Banana e do São José 2, além dos terminais de ônibus 3 e 5.

“A proposta é alcançar todas as zonas da cidade, principalmente os espaços com grande circulação de pessoas, levando cultura e consciência ambiental para toda a população de forma dinâmica, divertida e gratuita”, explica a coordenadora da Virada Sustentável Manaus, Paula Gabriel.

Entre as iniciativas artísticas e culturais do festival, estão exposições de artesanato, fotografia e pinturas, performances teatrais, intervenções de grafite e apresentações de dança.

O Largo São Sebastião e os bairros Monte das Oliveiras e Educandos receberão atrações musicais como Pessoa Não Grata, Brisa Norte, Banda Havana’s, Gramophone, Antônio Bahia, Manauaras em Extinção, Jimy Cabana, Cabeça de Boto, Will Nobre, Bateria da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, T4F Gang, Garage Flower, Orquestra Puxirum, Grupo Kboclos, entre outras.

Saúde em bem-estar

Quem busca atividades relacionadas à saúde e bem-estar, poderá participar de aulas de slackline, dança do ventre, zumba, fitdance e ioga em espaços como o Parque Sumaúma, Parque do Mindu, Bosque da Ciência, Musa Jardim Botânico, entre outros. Também será realizada uma pedalada no Centro da cidade na manhã do segundo dia de festival, com início às 8h, no Local Hostel.

A programação ecológica da Virada Sustentável Manaus será marcada por palestras, rodas de conversa e oficinas que visam disseminar informação sobre temas como reciclagem, conservação da floresta e destinação correta do lixo. Os projetos Remada Ambiental e Grito D’Água promoverão ações de coleta de resíduos sólidos em mananciais da capital, na manhã de sábado (28), com saída da Marina do Davi e do Flutuante Abaré, respectivamente.

Ainda como parte das ações verdes será realizado o plantio de mudas de espécies nativas do Bioma Amazônico em clareiras do Bosque da Ciência, sábado (28), e a distribuição de 300 mudas para a população no Largo São Sebastião, nos dois dias de festival.

Entre as ações de cunho social, destaca-se o projeto “Banho do Bem”, que visa levar autoestima e dignidade para pessoas em situação de rua através do banho e de outras atividades. A iniciativa estará presente nos dois dias de programação, entre as feiras da Banana e da Manaus Moderna. Também na Feira da Banana, a organização VerBem Amazonas realizará no domingo (29), das 8h30 às 17h, exames gratuitos de vista com um limite de 60 atendimentos (30 pela manhã e 30 pela tarde), para pessoas a partir dos 10 anos de idade.

A programação da Virada Sustentável Manaus ainda inclui uma série de atividades lúdicas e educativas voltadas para crianças, como oficinas de pinturas e desenhos, feira de troca de livros infantis, rodinhas de conversa, circuito ambiental e teatro de fantoches, que estarão espalhadas pelos diversos pontos do festival.

Sobre a Virada

A concepção temática da Virada Sustentável é baseada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), que envolvem questões como educação de qualidade, igualdade de gênero, erradicação da pobreza, boa saúde e bem-estar, consumo e produção responsáveis, água potável e saneamento.

A quarta edição do festival é uma realização da Virada Sustentável de São Paulo com correalização da Fundação Amazonas Sustentável (FAS). Tem patrocínio do Instituto Alair Martins (IAMAR) e das empresas Whirlpool, Honda e Assaí/ Instituto GPA. Possui copatrocínio da empresa Liberty Seguros e apoio do Instituto Sabin, Proteção Animal Mundial (World Animal Protection), Shopping Manaus Via Norte, Manaus Ambiental, Local Hostel Manaus, Booking.com, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS) e Prefeitura de Manaus. Além disso, tem parceria com as empresas Oazzi, Up Comunicação Inteligente e HR Chromia Malharia e Estamparia.

