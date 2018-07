‘Roda na Praça’ oferece oficinas de artes circenses gratuitas

O projeto "Roda na Praça - Roda Manaus" vai oferecer ao público quatro oficinas gratuitas de iniciação às artes circenses. As vagas são limitadas e as inscrições poderão ser feitas a partir deste sábado (28). O projeto é um dos contemplados pelo Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2017, da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Nas oficinas, os interessados poderão conhecer a história do circo na teoria e na prática. As inscrições para as oficinas de Malabares e Tecido Acrobático poderão ser feitas através do e-mail da organização, rodanapraca@gmail.com. Já as oficinas de Mágica e Palhaçaria, que acontecerão em comunidades nas zonas rurais e ribeirinhas, receberão as inscrições nos próprios locais de realização.

Malabares

Abrindo a temporada, a artista circense Teffy Rojas irá ministrar, no dia 4 de agosto, das 13h às 17h, a oficina de Malabares, que acontecerá no Prosamim do Morro da Liberdade, zona Sul. Rojas é formada na escola “Circo Nacional de Venezuela”, com especialização em malabares e equilíbrio. A artista já fez parte de programas educativos com crianças como o “Semillero”, da Fundação Circo Nacional de Venezuela (FCNV), no qual trabalhou na formação circense de crianças da comunidade.

As inscrições poderão ser feitas de 28 de julho a 2 de agosto, pelo e-mail rodanapraca@gmail.com, informando nome, idade e telefone para contato, com o título “INSCRIÇÃO – OFICINA DE MALABARES”. São 15 vagas disponíveis, sendo 10 delas destinadas às crianças do Prosamim e cinco vagas para o público em geral.

Tecido acrobático

Já no dia 18 de setembro será a vez da coreógrafa e bailarina Jayne Kira coordenar a oficina de Tecido Acrobático, que acontecerá nas dependências do Sambódromo, na avenida Pedro Teixeira, 2565, Dom Pedro. Intérprete em diversas linguagens artísticas, como dança, teatro, música, artes visuais, cinema, dança aérea, entre outras, Jayne já participou de competições artísticas nacionais e internacionais.

As vagas são limitadas a 15 pessoas, com faixa etária de 12 anos. As inscrições podem ser feitas de 28 de julho a 16 de setembro, pelo mesmo e-mail, com o título “INSCRIÇÃO – OFICINA DE TECIDO ACROBÁTICO”.

Mágica

No dia 13 de outubro terá início a oficina de Mágica, que será ministrada na Casa de Saúde Indígena (CASAI), situada na AM 010, km 25. O mágico Rafael França é quem vai comandar a oficina. França é autodidata, e atua como animador de festas, palhaço e malabarista. Este ano, ele integra também a trupe do Projeto “Roda na Praça”, como mágico e palhaço.

São 15 vagas disponíveis para a oficina, e as inscrições poderão ser feitas diretamente com a organização da CASAI.

Palhaçaria

Fechando o circuito de oficinas, no dia 20 de outubro, será realizada a de Palhaçaria, com as palhaças Ana Oliveira e Selma Bustamante. O evento acontece no Centro Social da Comunidade de Nossa Senhora do Livramento, na zona rural, às margens do Rio Negro. As inscrições serão realizadas pela própria associação de moradores da comunidade para as crianças locais.

Ana Oliveira é formada em Teatro, com habilitação em interpretação e direção, pela Universidade do Estado do Amazonas. Há cerca de dez anos, vem aprofundando seus conhecimentos e pesquisas na linguagem do palhaço em cursos e oficinas com diversos mestres nacionais e internacionais.

Já Selma Bustamante é graduada em Licenciatura em Artes Cênicas pela Universidade de São Paulo, e palhaça desde 1995. Há mais de 20 anos, ela desenvolve uma pesquisa de teatro popular brasileiro em Manaus, com as ações do Grupo Baião de Dois, no qual é diretora.

Roda na Praça

Além das oficinas, o projeto “Roda na Praça” também vai levar 12 apresentações a diferentes zonas de Manaus em sua temporada de espetáculos. A primeira apresentação acontece neste sábado (28), às 20h, na Praça da Juventude, na avenida Autaz Mirim, bairro São José Operário, próximo ao T5. A entrada é gratuita.

