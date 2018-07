Reino Unido lança enredo 2019 com programação em Manaus

O G.R.E.S. Reino Unido da Liberdade estará realizando, na primeira quinzena do mês de agosto, a semana de lançamento do seu enredo para o Carnaval de 2019. Com o tema “Tambores, Crenças e Costumes Afro-Brasileiros, A Bênção Mãe Zulmira”, a Reino Unido ocupará uma parte do Largo de São Sebastião, ao lado do Teatro Amazonas, a partir das 19h, do dia 8 de agosto.

O evento contará com a participação do Maracatu Pedra Encantada e da Bateria Furiosa, que dará prosseguimento a semana de lançamento de seu enredo para o próximo Carnaval.

Já no sábado, dia 11 de agosto, a partir das 21h30, a quadra da Escola, no Morro da Liberdade, será o palco principal para a conclusão do lançamento oficial do enredo 2019 com várias atrações, como James Rios, Marcia Siqueira, Banda Impacto, Grupo Samba Kiss e Nêgo Léo com a Bateria Furiosa.

A diretoria da Escola lembra que o acesso às dependências da quadra será apenas com a camisa oficial do Carnaval 2019. A camisa já se encontra a venda na quadra da Escola, com a Dona Berna, pelo valor de R$40. O telefone de contato é o (92) 99121-9525.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Reino Unido comemora tri-campeonato

Exaltando professores, Reino Unido da Liberdade é a campeã do Carnaval 2018