'A paz de espírito é o segredo para uma vida duradoura'

Manaus - Comemorado em 26 de julho no Brasil e em alguns países da Europa, o Dia dos Avós é celebrado desde o início da década de 80 graças à Dona Ana Elisa do Couto, católica fiel que, em Portugal, militou pela criação da data por não haver, até então, nenhum dia que fizesse alusão aos avós. A data escolhida tinha um forte motivo: dia 26 de julho é quando a Igreja Católica celebra São Joaquim e Santa Ana, pais de Maria, avós de Jesus.

Em Manaus, o EM TEMPO foi conversar com um avô que apesar da idade, esbanja lucidez e bom humor ao falar da vida e do seu verdadeiro valor: a paz de espírito. Jorge Bonifácio Lima nasceu em 1925 em Itacoatiara, cidade do interior do Amazonas, e hoje aos 93 anos, fala muito bem sobre a experiência de ser avô por 11 vezes: são 8 netos e 3 bisnetos.

Jorge Bonifácio Lima é natural de Itacoatiara (AM) | Foto: Marcely Gomes

Mas a idade passa longe de ser um problema na vida do vovô Bonifácio, que dominando a chegada da tecnologia, não se deixou atropelar pela era digital e hoje não dispensa o uso de aparelhos eletrônicos para facilitar as atividades do dia-a-dia. Na tela do computador, Seu Jorge faz apostas online na mega sena, paga suas contas pela página do banco, controla os gastos do cartão de crédito pelo tablete e ainda tem dois celulares – um para ligações e outro para ouvir as estações de rádio.

“A modernidade não se aplica às pessoas da minha idade. Ela é promovida para a juventude, porque a todo novo minuto ela se transforma. Mas aos trancos e barrancos fui aceitando o desafio e hoje peço ajuda poucas vezes quando preciso de algum auxílio. A tecnologia é um avanço que trouxe muitas vantagens, mas sou da época em que faço somas rapidamente de cabeça e na ponta do lápis, enquanto alguns jovens precisam do computador ou de calculadora”, conta.

"A tecnologia é um avanço que trouxe muitas vantagens" | Foto: Marcely Gomes

Leia também: Idosos recebem atendimento gratuito em shopping Grande Circular

Apesar do esforço para integrar-se às tecnologias dos século 21, é inquestionável o apego de Jorge por objetos que traduzem bem a época da qual ele é herança, além do apego pelo rádio onde diariamente escuta suas novenas e reza seus terços, o vovô não abre mão de exercitar sua lucidez ao ainda optar pela máquina de datilografar para digitar alguns documentos como por exemplo, as contas do mês e a lista de supermercado.

“Eu devo muito da minha cabeça ainda saudável à alimentação. Até a década de 90 nós comíamos muita carne, peixe, muita verdura, salada. Nunca bebi e nunca fumei. Por isso até hoje gosto de ter o controle dos meus gastos mensais e datilografo tudo para não perder o hábito de digitar e tão pouco o de ler”, explica Bonifácio.

"A paz de espírito é o segredo para uma vida duradoura" | Foto: Marcely Gomes

Em 1932 Jorge passou pela Revolução Paulista; em 1937 viu a criação do Estado Novo por Getúlio Vargas; em 1938 testemunhou a Intentona Comunista no país; e no início da década de 40 presenciou a 2ª Guerra Mundial. Todas as lembranças são elencadas por Bonifácio.

Em 1945 ele sai de Itacoatiara e chega a Manaus onde conheceu Dona Maria Luíza Lima. A história de amor entre os dois somou 67 anos de casamento e mesmo após a morte da amada, Seu Jorge conta que nunca deixou de orar por ela e pela família. Ainda segundo o vovô, aos 93 anos de vida, sua maior felicidade é poder ver todos os netos graduados na Universidade.

“Minha maior satisfação como avô foi ver todos os meus oito netos formados em nível superior. Apesar de ter a infância pobre, eu sempre acreditei que o maior tesouro dentro de nós é a nossa educação. É através dela que construímos um mundo melhor. Por isso eu sempre fiz questão de deixar meus filhos encaminhados nos estudos e hoje essa é o meu conforto”, ressalta o nonagenário.

“Eu devo muito da minha cabeça ainda saudável à alimentação que eu tenho" | Foto: Marcely Gomes

A disposição em servir é tanta, que mesmo após ter idade suficiente para se aposentar quando fez 51 anos, Jorge Bonifácio continuou trabalhando até os 70 por dificuldade para se adaptar à uma vida onde, de acordo com ele, tinha tempo livre demais. O processo foi uma nova fase de autoconhecimento, e aos poucos Seu Jorge foi conseguindo alinhar a nova rotina com a necessidade de estar sempre em movimento, seja na internet ou fisicamente.

“Agora eu gosto de assistir minhas novenas, rezar meus terços, fazer minhas orações. Todo domingo vou a igreja de manhã e vou tomar café na feira com minha filha, e adoro ficar ouvindo meu radinho. Chega um tempo na vida em que entendemos que o mais importante na vida é a paz de espírito. É fazer o bem. Mesmo depois de 93 anos, eu peço a Jesus todos os dias que transforme meu coração igual ao dele”, declara, enquanto toca um dos alarmes avisando que é hora do remédio. “Tem coisas de velho que não dá pra fugir mesmo, como os remédios”, completa com bom humor.

Bonifácio tem 2 filhos, 8 netos e 3 bisnetos | Foto: Marcely Gomes

Sobre a paciência, serenidade e lucidez, Jorge conta que também aprendeu muito com seu avô. Fazendo jus a sua boa memória, ele lembra de um episódio em família de quando ainda era criança. Em um episódio triste dentro de casa, enquanto todos choravam, era o avô que permanecia sendo o equilíbrio do ambiente.

“Tá vendo aquele pau ali? É um esteio, é ele quem sustenta a casa. Na vida temos que ser como esteio e sermos forte para sustentar nossa estrutura. Eu sou o esteio da família e de mim deveria partir o exemplo. Assim o fiz”, finaliza Bonifácio, ao lembrar da presença do avô em sua vida.

Ainda dando um show de maturidade, Seu Jorge Lima pede para encerrar a entrevista pois já vai começar a novena diária que ele acompanha fielmente pelas ondas do rádio. Mas antes de levantar de sua cadeira ele faz questão de deixar três conselhos que, de acordo com ele, são os segredos para se viver bem. Alguém duvida?

“1° - Não leve qualquer problema para a hora da refeição; 2° - Na hora de dormir faça sua oração e não leve nenhum problema para a cama. Seu sono é sagrado; 3° - Não seja agressivo dentro de casa. Assim você nunca perderá o respeito dos seus filhos”, conclui.

O enfeite na foto está na estante da sala de seu Bonifácio | Foto: Marcely Gomes

Edição: Wallace Abreu

Leia mais:

Veja como se inscrever para fazer curso de cuidador de idoso em Manaus

Dia dos Pais deve injetar 75 milhões na economia de Manaus