Xuxa responde a fã que pergunta se ela 'já pegou' Sérgio Mallandro

Sérgio publicou uma foto em seus tempos de juventude, o que fez com que Xuxa comentasse: "Nossa, a cara do teu filho". "Xerox [risos]", respondeu o humorista.

Pouco depois, um seguidor questionou a apresentadora: "Já pegou, né, Xuxa?".

"Já... Peguei muito. Pra conversar, sair com amigos... Tem dúvida disso? Ainda bem que continuo pegando e largando... Pra isso serve irmão... Ou você não tem?", respondeu Xuxa, em tom irônico.

No passado, a apresentadora afirmou que chegou a dar um tapa em Mallandro durante uma cena de beijo no filme Lua de Cristal, sucesso dos anos 1980 no Brasil.

"Ele baba. Quando ele fala com você, ele baba muito. Tinha uma cena de beijo, um selinho, meio Branca de Neve. Aí ele me coloca a língua, dei um tapa nele. 'Qual é, Sérgio?! De língua? Que nojo!'", contou.

Leia mais:

Morre Alda Meneghel, mãe da apresentadora Xuxa

Xuxa pede que cantem 'Ilariê' em seu velório