Confira os destaques do fim de semana na Agenda Cultural EM TEMPO

Manaus - O fim do mês se aproxima em Manaus e a programação cultural da cidade está com opções durante todo o final de semana. Oferecendo música, teatro, exposições, atividades educacionais e ecológicas, o cronograma de ações engloba todas as idades, horários e zonas da cidade. Acompanhe agora as dicas do EM TEMPO para o fim de semana e não perca a programação.

Música

Desde o início do mês de julho o Teatro Amazonas, localizado no Centro da cidade, vem oferecendo apresentações artísticas e musicais que já englobaram especiais de rock, samba, música break, rock, orquestras com música clássica e até especiais de temas de série.

Fechando a programação do mês, nesta sexta-feira (27), sábado (28) e domingo (29) acontece o último final de semana da série 'Encontro das Águas'. O espetáculo apresenta trilhas sonoras de filmes de sucesso, séries, de alguns cantores internacionais além da cultural local.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do local e variam entre R$20, R$40 e R$ 60.

Tom Cruise estreia a novo filme da saga Missão Impossível. Dessa vez a obra apresenta a missão: Efeito Fallout | Foto: Divulgação

Cinema

Esse final de semana também é de estreia nas telonas dos cinemas, que na última quinta-feira (26) passaram a exibir o mais novo filme da franquia Missão Impossível, intitulado ‘Efeito Fallout’. O ator Tom Cruise mais uma vez arranca suspiros do público ao dispensar a atuação de dublês durante as gravações das cenas de ação da obra.

As melhores intenções muitas vezes voltam para assombrar Ethan Hunt (Tom Cruise) e sua equipe do IMF (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames), que na companhia de aliados conhecidos (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan), estão em uma corrida contra o tempo depois que uma missão dá errado. Henry Cavill, Angela Basset e Vanessa Kirby são as novidades do elenco, com Christopher McQuarrie de volta à direção.

Clique no link e fique por dentro dos horários disponíveis para sessões em Manaus.

A 4ª edição da Virada Sustentável Manaus acontece em diferentes zonas da cidade | Foto: Divulgação

Virada Sustentável

Atividades ecológicas, educativas e culturais devem sacudir a cidade durante este sábado por conta da 4ª edição da Virada Sustentável Manaus, realizada pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS). A ampla programação oferece ao pública cerca de 250 atividades misturando lazer, saúde e responsabilidade ambiental por todas as zonas da cidade.

A temática da Virada Sustentável tem como plataforma os 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), que envolvem questões como educação de qualidade, igualdade de gênero, erradicação da pobreza, boa saúde e bem estar, consumo e produção responsáveis, água potável e saneamento.

A programação completa pode ser conferida no site viradasustentavel.org.br/Manaus

O show 'Dose Dupla' acontece no Restaurante Fish Maria | Foto: Divulgação

Show

O sábado à noite também promete muita música com o show dançante ‘Dose Dupla’ realizado pelos cantores Luso Neto e Nete Lima. Com canções nacionais e internacionais, o público manauara vai poder contemplar a dupla a partir das 21h, no palco do restaurante Fish Maria da Amazônia, localizado no Aeroclube de Manaus, na Zona Centro-Sul da capital.

Luso Neto apresenta-se fazendo uma verdadeira coletânea dos seus 17 anos de carreira, passando por todo o Brasil. Nete Lima também vem ao palco somar com sua característica musical marcada pelos especiais de músicas brasileiras como, Elis Regina, Kid Abelha, além da norte americana Mariah Carey.

As reservas das mesas podem ser feitas por meio do número dos telefones: (11) 96366-2421 e (92) 99369 – 4309.

A exposição abre às 13h | Foto: Reprodução

Exposição

Com cerca de 100 obras de arte feitas com papel, a exposição gratuita ‘Em Terras Estranhas’ foi aberta na última segunda-feira (23) e deve estremecer o mundo nerd que já pode visitar a exposição durante este final de semana. As artes de papercraft ficarão expostas na Galeria Moacir Andrade, na Rua Henrique Martins, n° 427, no Centro de Manaus.

A visitação que tem tempo de duração de dois meses, conta com cenários temáticos e personagens que marcaram toda uma geração como, Cavaleiros dos Zodíacos, Dragon Ball Z e Star Wars. O público também poderá dividir o espaço com vilões e super heróis, tais quais o Homem Aranha. As esculturas são em tamanho real.

A exibição das obras é gratuita e fica disponível a partir das 13h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: 2126-6780/ 2121 5381.

A Turma da Dona Maceta | Foto: Divulgação

Humor

A Cia de Atores Escalafobéticos, em atividade na cena teatral amazonense há 12 anos, lançará neste final de semana um novo selo de humor: A Turma da Dona Maceta. O trabalho deve marcar um novo momento na produção cômica local.

Sob a direção de Wallace Abreu, que também deverá dar vida a personagem título do novo selo, os Escalafobéticos prometem apresentar um formato cênico, nunca antes trabalhado pela companhia.

Em sua primeira temporada, “A Turma da Dona Maceta” deverá ser dividida em 5 partes, apresentadas sempre no último sábado de cada mês, entre julho e novembro, no Teatro Gebes Medeiros, no Centro de Manaus. Abreu explica que a turma deverá abordar uma temática diferente em cada apresentação, que dentro do conjunto, apresentam uma continuação da trama dos personagens.

A primeira apresentação da série acontece às 19h do sábado (28) no Teatro Gebes Medeiros, na Av Eduardo Ribeiro – Ideal Clube – Centro de Manaus. A entrada custa R$10.

