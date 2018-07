Sun Paradise recebe ‘FractaLL’ neste sábado (28) em Manaus

Manaus - Um dos principais nomes da cena eletrônica nacional desembarca em Manaus neste sábado (28) para comandar as pick-ups no Sun Paradise. FractaLL, conhecido por abordagens únicas em gêneros consagrados, como o house e o techno, deverá apresentar um long set especial de duas horas.

O DJ e produtor musical paulista já tem quase 10 anos de carreira e possui em sua trajetória passagens por grandes festivais - como Tomorrowland e Electric Zoo - e clubes - como D-EDGE e Green Valley. Além de FractaLL a festa contará ainda com a presença de quatro DJs locais: Jorge Neto, Murdock, Raul Mota e Iann Wenery.

O agito terá início às 23h do sábado, com programação até 7h30 da manhã de domingo. Ingressos antecipados podem ser adquiridos no Fast Temaki do Parque 10 e na Revolution Tabacaria no valor de R$40 (individual) e R$60 (para duas pessoas). Quem preferir, pode adquirir os ingressos de forma online pelo site da Sympla (https://bit.ly/2KVESKP).

A realização é da X Entreteniment. Mais informações podem ser obtidas na página da produtora no Instagram (@x.manaus) ou pelos telefones (92) 98417-1580/ (92) 98404-5113.